Samsung Galaxy Tab A9 : cette tablette abordable est encore moins chère grâce à cette promo

Dévoilée en novembre dernier, la Samsung Galaxy Tab A9 est la tablette abordable phare de la marque, qui s'adresse ainsi aux petits budgets pour qui la S9 est trop onéreuse. En ce moment, elle est même encore moins chère grâce à une promo sur Amazon, qui la propose donc à 189 euros au lieu de 229 euros.

La plus récente gamme de tablettes de Samsung, la série Galaxy Tab S9, a été dévoilée au cours de l’été dernier. Comme le reste des Galaxy Tab S de la marque, les prix affichés sont très élevés. Heureusement pour les budgets plus restreints, Samsung ne commercialise pas que des modèles haut de gamme, mais elle propose aussi des tablettes plus abordables qui ne manquent tout de même pas d’efficacité.

Les Samsung Galaxy Tab A9 et A9+, des modèles plus petits, mais aussi moins chers, ont par exemple rejoint le catalogue de la marque en fin d’année dernière. Aujourd’hui, c’est le modèle A9 qui nous intéresse plus particulièrement, pas seulement pour son efficacité, mais avant tout pour son prix qui s’allège de 40 euros.

Ce que propose la Samsung Galaxy Tab A9

Un écran WXGA+ de 8,7 pouces

La charge rapide

Un multitâche efficace

D’abord proposée à 229,90 euros, la Samsung Galaxy Tab A9 (128 Go) est désormais affichée à 189,90 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Tab A9. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Tab A9 au meilleur prix ?

Un écran tout en simplicité

La tablette Samsung Galaxy Tab A9 est vraiment peu chère par rapport aux autres modèles de la marque ; des concessions ont donc dû être faites pour proposer ce prix contenu. L’écran de 8,7 pouces ne propose ainsi qu’une définition WXGA+ (1 340 x 900 pixels) et un taux de rafraichissement à 60 Hz, ce qui ne promet pas la meilleure des qualités d’image, mais si l’on se contente de tâches classiques et simples comme du traitement de texte ou la consultation de réseaux sociaux, ce sera amplement suffisant.

Côté design, la tablette se pare d’un dos en aluminium plutôt élégant et dont les finitions semblent même premium. Les bordures encadrant l’écran sont en revanche assez épaisses. La tablette est un poids plume avec ses 332 g sur la balance. On a donc là une référence particulièrement légère, et donc facile à prendre en main.

Pratique pour le multitâche

Dans les entrailles de la Samsung Galaxy Tab A9, on trouve une puce MediaTek Helio G99, assez récente, qui repose sur une architecture en 6 nm. Certes, la tablette peut se montrer limitée pour les tâches gourmandes en ressources, mais elle saura se montrer suffisamment fluide dans les tâches plus classiques, qui ne souffriront d’aucun ralentissement. Les aficionados du multitâche seront ravis d’apprendre qu’il est possible de diviser l’écran en deux parties, afin d’afficher plusieurs fenêtres donc. De quoi augmenter sa productivité. Concernant la partie photo, la tablette intègre un capteur de 8 Mpx à l’arrière et un capteur selfie de 2 Mpx.

Enfin, côté autonomie, la Galaxy Tab A9 est équipée d’une batterie de 5 100 mAh. La tablette devrait tenir durant une journée avant de devoir passer par la case recharge, mais n’espérez pas vraiment plus. Pour la recharge, d’ailleurs, ce modèle est compatible avec une charge rapide de 15 W.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références peu onéreuses que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.