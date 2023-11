Samsung Galaxy Tab A9 et A9+ : à peine lancées, elles sont déjà moins chères

Les Samsung Galaxy Tab A9 et A9+, bien moins chères que les Galaxy Tab S de la marque, viennent tout juste d'être dévoilées. Pourtant, elles sont déjà moins chères grâce à une offre de remboursement : la Tab A9 peut ainsi vous revenir à 159 euros au lieu de 189 euros, tandis que la Tab A9+ s'affiche à 229 euros au lieu de 259 euros.

C’est au cours de l’été dernier que Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de tablettes premium, la série Galaxy Tab S9. Des références évidemment très onéreuses. La marque sud-coréenne a heureusement pensé aux budgets plus serrés en lançant, il y a seulement quelques jours, les tablettes Galaxy Tab A9 et A9+, bien plus abordables. La bonne nouvelle, c’est que malgré leur sortie toute récente, elles bénéficient déjà d’une offre de remboursement de 30 euros.

Ce qu’offrent les tablettes Samsung Galaxy Tab A9 et A9+

Un écran de 8,7 pouces pour la A9 (WXGA+), 11 pouces pour la A9+ (Full HD+)

Deux haut-parleurs ou quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos

Le Samsung DeX

Lancée à 189 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A9 (64 Go) peut désormais vous revenir à 159 euros grâce à une ODR de 30 euros proposée par Samsung jusqu’au 9 janvier 2024. La Galaxy Tab A9+ peut quant à elle vous revenir à 229 euros au lieu de 259 euros.

La Galaxy Tab A9, un modèle basique et efficace

La Samsung Galaxy Tab A9 est la tablette la moins chère de la récente gamme abordable. Elle adopte aussi le plus petit format des deux : avec sa dalle de 8,7 pouces, elle tient très facilement dans la main et peut s’emporter partout. On doit toutefois composer avec une simple définition 1 340 par 900 pixels (soit WXGA+), ce qui ne permet pas d’avoir une très bonne qualité d’image. Le taux de rafraîchissement est quant à lui limité à 60 Hz, ce qui permet tout de même de profiter d’une fluidité correcte. Côté audio, la Tab A9 ne brille pas vraiment, avec seulement deux haut-parleurs, ce qui n’est pas l’idéal pour regarder des séries dans les meilleures conditions.

On se console avec d’autres fonctionnalités très pratiques, comme le mode multitâche, qui permet d’afficher deux applications simultanément, ou encore le Samsung DeX, qui permet d’utiliser la tablette avec une interface et une ergonomie ressemblant à celle d’un ordinateur portable. Concernant la partie photo, la tablette intègre un capteur de 8 Mpx à l’arrière et un capteur selfie de 2 Mpx. Enfin, côté autonomie, la Tab A9 est équipée d’une batterie de 5 100 mAh et s’accompagne d’une recharge de 15 W.

La Galaxy Tab A9+, un écran plus grand et plus fluide

On monte en gamme avec la Galaxy Tab A9+, une tablette qui embarque un écran plus grand que sa petite sœur : la dalle mesure ici 11 pouces, tout comme la Galaxy Tab S9 classique. On obtient aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz au lieu de 60 Hz, soit l’assurance d’une meilleure fluidité, mais aussi une définition de 1 920 x 1 200 pixels, bien plus agréable. Autre preuve que la Tab A9+ est plus intéressante que la A9 : ses quatre haut-parleurs, qui permettent de profiter du Dolby Atmos et donc d’un rendu sonore plus immersif.

La batterie est aussi plus généreuse avec une capacité de 7 040 mAh. Le Samsung DeX est aussi disponible avec sa capacité à diviser l’écran en trois pour utiliser plusieurs applications simultanément. Le capteur photo arrière est quant à lui identique à celui de la Tab A9, mais le selfie grimpe à 5 Mpx.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.