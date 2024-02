La Ring Video Doorbell Pro, une sonnette connectée complète à moitié prix

Si vous souhaitez surveiller le pas de votre porte et pouvoir échanger avec vos visiteurs, une sonnette connectée est une solution à privilégier. La Ring Video Doorbell Pro fait par exemple partie des bonnes références et, en ce moment, on peut la trouver à 89,99 euros au lieu de 179,99 euros sur Amazon.

Les sonnettes connectées font partie de ces appareils intelligents qui ont le don de nous rassurer au quotidien. Équipées d’une caméra, elles permettent de surveiller le pas de sa porte. Mais ce n’est pas tout : elles nous donnent aussi la possibilité d’interagir avec nos visiteurs et peuvent même nous notifier dès qu’un mouvement est détecté. La Ring Video Doorbell Pro filaire d’Amazon, avec adaptateur secteur, propose justement tout cela, et si on la recommande aujourd’hui, c’est aussi parce que son prix vient tout juste d’être réduit de moitié.

Que peut-on attendre de la Ring Video Doorbell Pro ?

Une installation facile

Des vidéos filmées en 1080p

La détection de mouvements et l’audio bidirectionnel

Lancée à 249 euros, puis réduit à 179,99 euros, la Ring Video Doorbell Pro avec adaptateur secteur est désormais proposée à 89,99 euros sur Amazon.

Une sonnette discrète facile à installer

La Ring Video Doorbell Pro se présente sous la forme d’une sonnette rectangulaire assez discrète grâce à sa petite taille (11,4 × 4,7 × 2 cm). Si son coloris blanc tranche trop avec le mur extérieur de votre domicile, sachez que d’autres façades colorées sont fournies. Pour ce qui est de l’installation de la sonnette, sachez qu’elle est filaire et qu’elle s’accompagne d’un adaptateur secteur. Ce dernier se branche sur une prise électrique intérieure européenne standard et permet surtout à la sonnette d’être alimentée sans interruption.

Et si vous disposez d’un système de sonnette compatible, vous pourrez également raccorder la Ring Video Doorbell Pro. Une fois bien installée, vous n’aurez plus qu’à connecter l’appareil à un réseau Wi-Fi via l’application Ring.

Un modèle complet

La Ring Video Doorbell Pro est équipée d’une petite caméra grâce à laquelle elle pourra filmer des images nettes en 1080p, y compris de nuit puisqu’une vision nocturne est disponible. L’angle de vision de 160° à l’horizontale nous permet d’ailleurs d’avoir un large aperçu des alentours. Sachez aussi que vous pouvez connecter la sonnette à certains appareils dotés d’Alexa, comme les écrans connectés Echo Show, pour y lancer la vidéo en temps réel avec une simple commande vocale.

Parmi les autres fonctionnalités disponibles, on a aussi la détection de mouvement, ce qui peut s’avérer pratique la nuit ou si un visiteur s’approche de votre domicile en votre absence. Des notifications sont alors envoyées sur le smartphone, y compris lorsqu’un visiteur appuie sur le bouton de la sonnette. Il est aussi possible de personnaliser les paramètres de détection de mouvement, selon les zones spécifiques à couvrir. Et si vous souhaitez échanger avec vos visiteurs sans avoir à ouvrir votre porte, vous pourrez le faire grâce au micro et aux haut-parleurs intégrés. Enfin, si vous souhaitez enregistrer, voir et partager les moments filmés par la sonnette que vous auriez manqués, l’abonnement Ring Protect devra être souscrit, mais un essai gratuit de 30 jours est proposé avec la sonnette.

Si vous souhaitez aller voir ce que font les concurrents et surtout découvrir les références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures sonnettes connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.