Asus Zenbook 14 OLED : cet ultrabook premium avec écran 2.8K est bradé sous les 700 €

Les Zenbook représentent le haut du panier du catalogue d’Asus et parmi ces PC portables, il s’en trouve avec un écran OLED haute résolution et parfaitement adapté pour travailler sur des créations graphiques. Cet Asus Zenbook 14 OLED avec Ryzen 5 en fait partie et il est en ce moment en promotion à 699,99 euros au lieu de 899,99 euros chez Rue du Commerce.

L’OLED est une technologie d’affichage commune sur le marché des TV et même omniprésente sur celui des smartphones et des montres connectées, mais elle est moins répandue auprès des PC portables. Ce à quoi remédie Asus avec sa gamme de Zenbook OLED, des ultrabooks performants dotés d’un écran haute résolution avec un excellent rapport de contraste et des noirs parfaits. C’est idéal pour s’adonner à des travaux graphiques. Chez Rue du Commerce, l’Asus Zenbook 14 OLED doté d’un Ryzen 5 est moins cher de 200 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)

Un écran OLED de 14 pouces en résolution 2.8K

Un processeur AMD Ryzen 5 5625U

Une bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré de 899,99 euros, l’Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) est maintenant disponible en promotion à 699,99 euros chez Rue du Commerce.

Un écran OLED parfait pour les travaux graphiques

Il a beau arborer un design classique, l’Asus Zenbook 14 OLED s’en tire avec de bonnes finitions en se contentant d’un logo imprimé sur le capot, d’un rétroéclairage blanc sous le clavier et d’un trackpad numérique. On aurait tendance à plus l’apprécier pour ses dimensions : 17 mm d’épaisseur et un poids de 1,39 kg, on peut ainsi le ranger facilement dans un sac à dos et il ne se fait pas sentir sur les épaules. Ce châssis est aussi doté d’un port USB-A, de deux ports USB-C, d’un port HDMI 2.1, d’un lecteur de carte microSD et d’une prise jack 3,5 mm.

Quant à l’écran de 14 pouces, il s’agit sans aucun doute de la pièce maîtresse de cet Asus Zenbook 14 OLED. Cette dalle OLED est en définition 2.8K (2 880 x 1 800 pixels) pour regarder des films et des séries ou s’adonner à des créations graphiques avec une image haute résolution. Sans compter que le constructeur taïwanais communique une couverture totale du spectre DCI-P3 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Mieux encore : l’écran est tactile pour une utilisation plus confortable.

Une configuration équilibrée et polyvalente

L’Asus Zenbook 14 OLED (UM3402) tourne avec un processeur d’AMD, un Ryzen 5 5625U. Celui-ci est doté de six cœurs et est cadencé à 2,3 GHz par défaut. En mode turbo boost, il peut atteindre les 4,3 GHz. Dans cette configuration, il est assisté par 8 Go de RAM LPDDR4X et par une puce graphique AMD Radeon RX Vega 7 afin d’assurer les tâches graphiques. Pour de la retouche photo ou des montages amateurs, c’est suffisant, c’est seulement dommage que ce laptop ne soit pas en mesure d’accueillir plus de RAM.

Quant au stockage, il est assuré par un SSD NVMe de 512 Go capable de lancer rapidement les applications et transférer des fichiers à grande vitesse. Enfin, l’Asus Zenbook 14 OLED est équipé d’une batterie à quatre cellules de 75 Wh pour une autonomie longue durée grâce à la faible consommation des composants. Le constructeur taïwanais communique également une recharge très rapide avec l’alimentation de 65 W, en seulement 49 minutes, il serait possible de récupérer 60 % de la batterie.

Voici notre test sur l’Asus Zenbook 14 OLED (UM3402).

