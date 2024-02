Le surpuissant Asus ROG Zephyrus M16 (RTX 4070 + i7 13e gen) perd 545 € de son prix

Le PC portable Asus Rog Zephyrus M16 est une machine qui mise sur des composants ultraperformants pour faire tourner les jeux les plus récents dans les meilleures conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'il coûte 545 euros de moins grâce à cette offre.

En matière d’ordinateurs portables destinés au gaming, Asus figure en bonne place parmi les meilleurs constructeurs du marché. Avec sa gamme Rog Zephyrus, le constructeur taïwanais propose des PC gamers puissants, tout en proposant un design soigné. Avec un processeur i7-13620H et une RTX 4070, le Rog Zephyrus M16 saura démontrer de hautes performances en jeu. Aujourd’hui, on le retrouve bien moins cher grâce à cette offre.

Quels sont les atouts de ce laptop gaming Asus ?

Une dalle de 16 pouces en WQXGA rafraîchi à 240 Hz

Le puissant combo : RTX 4070 + i7-13620H + 16 Go de RAM

Sans oublier un SSD NVMe de 1 To

Habituellement proposé à 2 164 euros, le PC portable Asus Rog Zephyrus M16 est actuellement remisé à 1 619,99 euros sur le site de Cdiscount.

Un laptop surpuissant et réactif

La machine d’Asus marque véritablement des points grâce à sa fiche technique. Elle est idéale pour les joueurs et joueuses qui privilégient la fluidité et les performances. Sa dalle IPS de 16 pouces affiche une définition WQXGA (2 560 x 1 600 ppp) avec un taux de rafraichissement à 240 Hz, un temps de réponse de 3 ms, une couverture complète du spectre DCI-P3 et un support du Dolby Vision. Autant dire que vous allez prendre plaisir à jouer sur cet écran, avec des images qui seront nettes et sans latences. S’ajoute à cela la technologie G-Sync, qui se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie.

Mais là où le Rog Zephyrus brille vraiment, c’est par ses performances. On retrouve à l’intérieur de la bête un puissant processeur intel i7-13620H couplé à une Nvidia GeForce RTX 4070. De quoi faire tourner les derniers titres en date sous leur meilleur jour et sans accroc en 1 440p avec le ray tracing et le DLSS 3. Avec 16 Go de RAM, le laptop est aussi à l’aise pour faire du multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, on retrouve un SSD M.2 NVMe PCIe de 1 To qui va apporter plus d’espace pour accueillir votre bibliothèque de jeu et surtout une dose de réactivité à l’ensemble du système.

Un joli design avec une connectique complète

Pour cette catégorie de produit, il faut s’attendre à des dimensions imposantes. C’est pourquoi le modèle Asus Rog Zephyrus M16 pèse 2 kg sur la balance et fait 19 mm d’épaisseur. Ce n’est pas le plus discret, mais pas le pire non plus. Il se rattrape avec son look à la fois soigné et robuste.

La connectique n’est pas négligée, on y trouve un port HDMI, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C

un port USB Type-C Thunderbolt 4, un port LAN RJ45 et pour finir une prise jack 3.5mm. Pour tenir la cadence, vous allez pouvoir compter sur la batterie de 90 Wh, mais ne l’oublions pas, sur ce type d’appareils, les cartes graphiques ont tendance à faire chuter rapidement la batterie. Enfin, notons la présence du Wi-Fi 6E.

