Asus ROG Zephyrus M16 2023 : le PC portable gaming passe à la vitesse supérieure

Asus annonce sa nouvelle gamme de PC gaming haut de gamme avec un processeur Intel de 13e génération et les dernières cartes Nvidia GeForce RTX.

Quelques heures après les annonces d’Intel, on voit apparaître au CES 2023 les premiers PC dotés de la 13e génération de processeurs mobiles du fabricant bleu. C’est le cas chez Asus qui a — entre autres — dévoilé le ROG Zephyrus M16 GU604. Comme son nom l’indique, il s’agit là du véritable successeur du Zephyrus M16 GU603 de 2021 et non d’un simple rafraichissement.

Tous les composants du haut de gamme

L’idée derrière le Zephyrus M16 est de proposer le meilleur de ce que l’on puisse trouver sur du très haut de gamme, aussi bien pour une expérience gaming que de la création de contenu. En plus de son processeur Intel Core i9-13900H, on retrouve à son bord la dernière GeForce RTX 4090 de Nvidia (fraichement annoncée à Las Vegas) et jusqu’à 64 Go de RAM DDR5-4800. Pour le stockage, comptez jusqu’à 2 To de SSD PCIe 4.0.

Du côté de l’écran, il s’agit d’une dalle QHD+ de 16 pouces occupant 92 % de la surface du capot. Deux technologies sont disponibles : IPS simple ou mini LED, avec, dans les deux cas, un taux de rafraichissement de 240 Hz, un temps de réponse de 3 ms, une couverture complète du spectre DCI-P3 et un support du Dolby Vision. Une compatibilité G-Sync est évidemment au rendez-vous. Asus promet une luminosité de 500 nits sur la dalle IPS et un pic en HDR pouvant monter jusqu’à 1200 nits sur la dalle mini LED.

La batterie, de son côté, est toujours de 90 Wh, ce qui nous permettait de tenir 7 heures en utilisation bureautique sur le modèle précédent, à recharger en USB Power Delivery (100 W). Enfin, notons la présence du Wi-Fi 6E et de six haut-parleurs (4 woofers et 2 tweeters) en plus de la webcam Full HD.

Une connectique complète

Sur la tranche gauche de ce Zephyrus M16 GU604 se trouvent un port USB-C Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2 Gen2, un port HDMI 2.1 et un jack audio. À droite, vous pourrez brancher un USB-C 3.2 Gen2 et un USB A 3.2 Gen2, et insérer une carte microSD (UHS-II).

Vous l’aurez compris, ce PC portable gaming n’est pas un ultraportable, mais il reste dans la moyenne actuelle de ses congénères. Avec ses 2,1 à 2,3 kg sur la balance et ses 19,9 à 22,3 mm d’épaisseur, il n’est pas le plus discret, mais pas le pire non plus.

Prix et date de sortie du Zephyrus M16 GU604

Évidemment, de telles caractéristiques ne sont pas offertes. L’Asus ROG Zephyrus M16 GU604 sera disponible dans le courant du premier trimestre 2023 à partir de 2799 euros. Le détail tarifaire de chaque configuration n’est pas encore révélé pour le moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.