Amazon baisse de 40 % le prix de ce lot de 2 caméras de surveillance Full HD

Pour protéger votre domicile durant vos vacances, la Ring Indoor 2e gen d’Amazon remplit bien ce rôle. Le géant américain propose un lot de 2 pour seulement 59 euros contre 100 euros habituellement.

Les caméras de surveillance sont pratiques, sécurisantes et aussi dissuasives. Étant connectées, elles permettent de consulter, même loin de chez soi, les alentours de son domicile. Parfait donc pour partir plus sereinement en vacances. Certaines surveillent l’intérieur de votre domicile, sans que les remarque grâce à leur petit gabarit, comme la Ring Indoor Cam 2e gen d’Amazon. Elle propose quelques fonctionnalités intéressantes et se négocient dans un pack avec 2 caméras pour moins de 60 euros.

Ce qu’on apprécie de la Ring Indoor Camera 2ᵉ gen

La qualité vidéo et audio

Un champ de vision large

L’intégration d’Alexa et le respect de la vie privée

En ce moment, Amazon propose le lot 2 Ring Indoor Camera 2ᵉ génération à seulement 59,99 euros au lieu de 100,65 euros habituellement.

Une petite caméra qui protège votre vie privée

La Ring Indoor Camera 2ᵉ gen ressemble à s’y méprendre à l’ancienne génération. Elle conserve son look épuré et forme cylindrique, mais avec un nouveau pied articulé ainsi que d’un cache coulissant, permettant de masquer l’objectif, qui n’est pas motorisé malheureusement. Un bon moyen d’assurer la protection de la vie privée et la confidentialité des utilisateurs.

Pour la mettre en route, c’est simple : il faut installer l’application Ring et de scanner le QR code au dos, puis se laisser guider par le processus pour la connecter au réseau Wi-Fi et terminer par personnaliser certains réglages. Et comme toute caméra intérieure, elle se camoufle n’importe où.

Efficace pour surveiller votre intérieur

Avec sa définition 1080p, les images sont suffisamment nettes et permettent de voir ce qu’il se passe chez vous sans difficulté, notamment grâce au champ de vision large (143º en diagonale, 115º horizontal, 59º vertical). Vous pouvez même fixer la caméra au plafond pour maximiser l’angle de vue et retourner l’image dans l’application. Une fois la nuit tombée, un capteur infrarouge est intégré pour voir clairement dans l’obscurité. Elle plaît surtout pour sa capacité à détecter les mouvements. Vous pouvez définir des zones de détection, ce qui est idéal pour ne pas faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes, car les caméras filment aussi une partie de la rue passante. C’est aussi pratique si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible.

Depuis l’app, il est bien sûr possible d’accéder à la vidéo en direct, d’activer le son ou votre micro et aussi d’activer la sirène intégrée, pratique en cas d’intrusion. Bien qu’elle ait le mérite d’exister, elle est loin d’être assourdissante et ne retentit que pendant 30 secondes… Enfin, si vous souhaitez recevoir et enregistrer vos vidéos, il faudra passer par l’abonnement Ring Protect (à partir de 4 euros par mois). En la combinant avec d’autres caméras ou un système de sécurité, elle saura vous combler et permettra surtout de rentabiliser l’abonnement entre plusieurs produits Ring.

Si vous souhaitez plus de détails, nous vous invitons à lire notre test sur la Ring Indoor Cam 2ᵉ génération.

Pour découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.