Amazon fait un cadeau à ses membres Prime : un accès gratuit au Pass Warner durant 30 jours

Amazon ne cesse d'enrichir le catalogue de son service de vidéo à la demande. En plus de ses contenus originaux, le géant américain lance un pass Ligue 1 et un Pass Warner sur Prime Video. Warner donne accès un tas de séries et films, et si vous souhaitez découvrir ce pass, vous pouvez l'essayer gratuitement durant 30 jours.

Prime Video est la plateforme SVod d’Amazon dont le catalogue ne cesse de s’agrandir. On y trouve des contenus exclusifs tels que The Boyz, Tom Clancy’s Jack Ryan, ou encore des films cultes comme Watchmen, Indiana Jones, Hunger Games, ou les films James Bonds. Son service inclut à présent un pass Ligue 1 donnant accès à des compétitions sportives diffusées en direct, mais aussi un Pass Warner. Ce dernier va ravir les fans de séries et de cinéma et pour vous aider à sauter le pas, la plateforme américaine vous propose de le découvrir gratuitement pendant un mois.

Le pass Warner, ça apporte quoi ?

Un accès aux chaînes HBO, Warner TV,Discovery Channel, Eurosport…

30 jours pour découvrir l’abonnement

Avec même certains contenus en 4K

En ce moment, Amazon propose à ses membres Prime un essai de 30 jours gratuit pour le Pass Warner. Une fois cette période terminée, l’abonnement est à 9,99 euros par mois, sans engagement.

Qu’est-ce qu’on trouve dans ce pass Warner ?

Si vous ne savez pas à quoi vous attendre avec le Pass Warner, eh bien, sachez qu’il regroupe tous les contenus diffusés par la chaîne américaine HBO, ainsi que ceux des 12 chaînes de Warner Bros. Parmi les séries phares, on trouve la pépite The Last Of Us, adaptée du jeu vidéo du même nom, ou encore Game of Thrones, Les Sopranos, Sex and the City, The Wire, etc. Les récentes séries comme Chernobyl, Succession, The White Lotus, House of the Dragon ou encore Euphoria sont aussi disponibles.

À côté de HBO, vous avez également accès aux chaînes Warner TV, Toonami, Adult Swim, Eurosport 1 et 2, Boomerang, Cartoon Network (Rick and Morty, Robot Chicken, Young Justice, Adventure Time, Steven Universe), Boing, CNN, TCM Cinéma ainsi que les chaînes Discovery (Discovery Channel, ID et Discovery Science). Ce pass offre donc un plus large contenu, et si certains contenus sont proposés en HD, quelques séries sont aussi proposées en 4K, comme Game of Thrones ou The Last of Us.

Amazon Prime Video Télécharger à 49,00 € par an

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Amazon Prime, n’hésitez pas à consulter notre article dédié au service d’abonnement.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.