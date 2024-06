AirPods Pro 2 (USB-C) : le prix de ces excellents écouteurs n’est jamais tombé aussi bas

Les AirPods Pro 2 ont récemment troqué leur port Lightning contre un port USB-C. Le reste ne change pas, et c'est tant mieux : leurs performances audio sont toujours aussi excellentes, par exemple. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'ils ont rarement été aussi peu chers : 192 euros au lieu de 279 euros.

C’est pour se conformer aux exigences de l’Union européenne qu’Apple a équipé ses AirPods Pro 2 d’un port USB-C, se débarrassant ainsi pour de bon de l’indéboulonnable port Lightning. La gamme d’iPhone 15 a aussi eu droit à cette petite révolution, d’ailleurs. Ce changement de port est toutefois la seule nouveauté majeure que l’on trouve sur la plus récente version des AirPods Pro 2, qui restent encore aujourd’hui tout bonnement excellents. Une qualité dont on peut en ce moment profiter à un prix plus bas grâce à une réduction de près de 90 euros.

Les points forts des AirPods Pro 2 USB-C

D’excellentes performances audio et l’audio spatial

Une réduction de bruit efficace

Un port USB-C, plus pratique

Initialement proposés à 279 euros, les AirPods Pro 2 USB-C peuvent désormais vous revenir à seulement 192 euros sur Rakuten.

L’une des meilleures réductions de bruit

Si le boîtier des AirPods Pro 2 est désormais muni d’un port USB-C au lieu d’un port Lightning, les écouteurs n’ont de leur côté pas du tout changé esthétiquement. Et on ne va clairement pas s’en plaindre, tant leurs finitions sont soignées et exemplaires. De plus, le confort de cette paire d’intra-auriculaires est toujours de mise et les porter sur une longue durée ne procure aucune sensation de gêne. Petit changement toutefois au niveau de l’indice de protection : alors que les premiers AirPods Pro 2 se contentaient d’une certification IPX4, la version USB-C se dote d’une certification IP54. Ils sont donc résistants à la poussière et aux projections d’eau.

Les écouteurs s’accompagnent par ailleurs d’embouts en silicone qui permettent de profiter d’une bonne isolation passive, une caractéristique bien utile pour rendre la réduction de bruit active plus efficace. Cette dernière est justement tout à fait bluffante, notamment grâce aux performances de la puce H2. La grande majorité des sons environnants sont bien gommés, que l’on soit dans le métro ou dans un open space bruyant. Les AirPods Pro 2 sont aussi équipés d’un mode Transparence Adaptatif, qui permet d’entendre les bruits autour de soi sans devoir ôter les écouteurs.

L’audio spatial, toujours aussi immersif

Les performances audio des AirPods Pro 2 sont tout aussi excellentes. Leurs transducteurs dynamiques permettent d’offrir un excellent rendu acoustique ainsi qu’un son équilibré et clair. Mais ce n’est pas tout : on a aussi droit à une restitution épatante du Dolby Atmos grâce à l’audio spatial, qui promet une impressionnante spatialisation du son. Avec ce mode, la scène sonore s’agrandit tout à coup en largeur, en hauteur et en profondeur. La fonction Head Tracking, que l’on peut activer en plus de l’audio spatial, permet quant à elle aux écouteurs de détecter et de suivre les mouvements de tête horizontaux de l’auditeur, et de positionner dynamiquement certains éléments sonores. Attention toutefois : ses fonctionnalités ne sont pas disponibles sous Android.

Enfin, pour ce qui est de leur autonomie, les AirPods Pro 2 peuvent fonctionner un peu plus de 5 heures avec l’ANC et l’audio spatial activés, et jusqu’à 6 heures en musique stéréo. Le boîtier, avec un port USB-C donc, assure quant à lui jusqu’à 30 heures d’autonomie. Notez que vous pourrez recharger le boîtier depuis la batterie de l’iPhone en les reliant par un câble USB-C vers USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des AirPods Pro 2 Lightning, dont la fiche technique est identique (sauf au sujet du port, bien sûr).

Si vous souhaitez comparer les AirPods Pro 2 avec d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth du moment.

