Anbernic RG35XX : la console rétrogaming ultime pour pas cher grâce à cette offre

Les consoles portables vont bon train en ce moment. Il y a celles avec d'énormes puissances de calculs comme la ROG Ally chez Asus, mais il y a aussi des modèles plus timides et minimalistes, amplement suffisants pour jouer à des jeux rétro. Anbernic est une valeur sûre dans ce domaine avec son modèle phare, la RG35XX, qui est en ce moment disponible en promotion à seulement 43,99 euros.

Un Steam Deck, c’est super bien pour jouer à de nombreux jeux récents, et aussi pour d’anciens jeux, mais il est vrai que le poids de la bête peut vite devenir rédhibitoire, surtout lorsqu’il s’agit de partir en vacances, par exemple. Avec la Anbernic RG35XX, vous avez tous les jeux de votre enfance dans votre poche, et elle ne coûte vraiment pas chère en ce moment grâce à cette offre.

Les points clés de la Anbernic RG35XX

Émulation de la Game Boy jusqu’à la PS1

Écran de 3,5 pouces de très bonne qualité

GarlicOS personnalisable

Au lieu d’environ 80 euros sur des sites comme Amazon, la Anbernic RG35XX (fournie avec une microSD de 64 Go) est actuellement en promotion à seulement 43,99 euros sur Geekbuying grâce au code promo « NNNFRRG35XX ». Elle est disponible en trois coloris à ce prix : gris, violet et blanc.

Une console portable abordable très bien conçue

Tout d’abord, impossible de ne pas penser à la Game Boy de Nintendo en voyant la Anbernic RG35XX. Elle reprend la même disposition, avec une croix directionnelle à gauche, les boutons Start et Select au milieu en bas, et à droite les touches A et B, mais aussi X et Y pour que la console soit compatible avec le plus de supports possible. Il n’y a pas de joysticks, mais tant mieux, car cela aurait fait un peu trop sur ce petit gabarit de 11,7 cm x 8,1 cm x 2 cm.

Sur la partie supérieure, on retrouve évidemment l’écran, ici IPS de 3,5 pouces, avec une définition de 640 x 480 pixels. Cela peut paraitre peu à côté de la définition WQHD+ de nos smartphones, mais c’est amplement suffisant pour cette taille, d’autant plus que la dalle est de très bonne qualité avec une bonne luminosité maximale. À titre de comparaison, l’écran de la première Game Boy faisait 2,6 pouces et celui de la Advance SP 3 pouces.

Un grand choix d’émulation et une grande autonomie

L’Anbernic RG35XX tourne sous Linux avec GarlicOS, l’interface installée sur la microSD de la console, en plus des jeux. Cette dernière est facile à prendre en main pour retrouver ses jeux, et il y a même un dossier Favoris et Historiques pour retrouver aisément les derniers jeux jouer, ou les plus aimer. On retrouve aussi une barre de recherche pour d’autres cas de figure. Vous pouvez également personnaliser un peu l’esthétique, en changeant l’image de fond et les icônes, ou même l’apparence de l’écran en jouant.

En ce qui concerne l’émulation, elle est performante et sans ralentissements notables. Les jeux sont triés par consoles, et il y en a beaucoup, en passant par la PlayStation 1, la NES, la SNES, la Neo Geo, la Game Boy/Color/Advance, la Mega Drive, la Master System, la Game Gear, la Neo Geo Pocket, la Wonderswan… Bref, il y a de quoi faire, et pendant longtemps grâce à sa batterie de 2 600 mAh. Comptez une dizaine d’heures avant de devoir recharger la console, et via USB-C, s’il vous plait !

