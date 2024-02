Vivo V21 : à moitié prix, ce smartphone taillé pour les selfies donne le sourire

Jeune constructeur sur le marché européen, Vivo propose un catalogues de smartphones plutôt à destination des jeunes, avec de bonnes performances en photographie et surtout à un bon rapport qualité-prix. Il n'y a qu'à voir le Vivo V21 et son capteur selfie de 44 Mpx pour s'en faire une idée. Au lieu de 419 euros, il est disponible à seulement 199 euros chez la Fnac et Darty.

En concevant un smartphone taillé pour les photos et les vidéos, particulièrement grâce à son capteur frontal de 44 Mpx et son système de double LED faisant office de flash, Vivo cherche à séduire les ados et les jeunes adultes. Le Vivo V21 est un bon smartphone du milieu de gamme et quand bien même il est sorti il y a plus de deux ans, il est encore recommandable auprès des personnes ayant un faible budget. Surtout en ce moment car avec une baisse de 53 % chez ces enseignes françaises, il passe sous la barre des 200 euros.

Le Vivo V21 en résumé

Un écran AMOLED rafraîchi à 90 Hz

Un MediaTek Dimensity 800U

Une autonomie de 14 heures et une recharge de 30 W

L’effet « waouh » du système de double LED

Au lieu de 419 euros habituellement, le Vivo V21 est maintenant disponible en promotion à 199 euros chez la Fnac ainsi que chez Darty.

au meilleur prix ?

Le smartphone AMOLED aux LED

Marque encore peu ancrée en France, Vivo propose un catalogue varié à destination d’une jeune clientèle et proposant souvent une expérience photographique de qualité. Smartphone du milieu de gamme, le Vivo V21 opte pour un design classique et ne profite que d’une certification IP52. L’écran a quant à lui droit à plus de considération, il s’agit d’une dalle AMOLED en définition FHD+ (2 404 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Concernant l’appareil photo, le Vivo V21 se dote d’un capteur principal de 64 Mpx (f/1,79), d’un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et d’un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Il y a aussi un capteur frontal de 44 Mpx (f/2,0), ce qui est énorme pour cette tranche de prix. Côté vidéo, le Vivo V21 peut filmer jusqu’en 4K 60 i/s et jusqu’en 4K 30 i/s avec le capteur frontal. Vivo mise beaucoup sur ce dernier, en atteste le système de double LED de part et d’autre de l’objectif. Faisant office de flash, il est en réalité dispensable, le capteur frontal se débrouillant déjà très bien tout seul.

Un rapport performances/prix exemplaire

Le Vivo V21 est équipé d’un MediaTek Dimensity 800U couplé à 8 Go de RAM qui est légèrement distancé par le Snapdragon 765G de Qualcomm. Dans la pratique, ce smartphone se montre plutôt réactif, hormis pour le traitement des photos par l’algorithme, ce qui est dommage pour un modèle axé essentiellement sur la photographie. Lorsqu’il s’agit de faire tourner les gros jeux du Play Store, le Vivo V21 est parvenu à faire tourner Fortnite avec l’échelle 3D à 100 % à 30 FPS lors de notre test, ce qui est plutôt impressionnant pour cette tranche de prix.

Enfin, on pourrait penser que le Vivo V21 ne soit pas un champion d’autonomie avec sa batterie de seulement 4 000 mAh. Pourtant, notre protocole ViSer simulant un usage classique l’a fait tenir pendant 14 heures, ce qui correspond à facilement une journée et demie d’autonomie. Du côté de la recharge, on peut compter sur une puissance de 33 W, celle-ci permettant de récupérer 80 % de la batterie en trois quarts d’heure.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Vivo V21.

Afin de comparer le Vivo V21 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

