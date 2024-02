Ce petit vidéoprojecteur Full HD est bradé à très bon prix sur Amazon, Fnac, Darty et Boulanger

Plus petit qu'un TV, le Xgimi Mogo 2 Pro est un vidéoprojecteur capable de projeter une image jusqu'à 120 pouces avec une bonne qualité à la clé. Si ce modèle vous fait envie, sachez qu'il passe de 599 euros à 469 euros chez plusieurs e-marchands.

Avec son Mogo 2 Pro, le constructeur Xgimi apporte quelques changements pour améliorer l’expérience de visionnage. Il propose un format plus compact, une plus grande luminosité et des fonctions automatiques pour le trapèze et la netteté. En récoltant la note de 7 sur 10 à notre test, c’est un produit satisfaisant dans l’ensemble et devient plus recommandable avec cette remise de 130 euros.

Les points forts du Xgimi Mogo 2 Pro

Un vidéoprojecteur compact, facile à déplacer

Capable de diffuser une image en Full HD jusqu’à 120″

L’interface Android TV

Lancé à 599 euros, le vidéoprojecteur Xgimi Mogo 2 Pro est actuellement en promotion chez plusieurs e-commerçants : il s’affiche à 469 euros sur Amazon. Cette offre est également disponible sur le site de la Fnac, Darty et Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xgimi Mogo 2 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xgimi Mogo 2 Pro au meilleur prix ?

Particulièrement compact, pour être déplacé facilement

Le vidéoprojecteur Xgimi Mogo 2 Pro fait partie de ceux que l’on peut déplacement aisément. Il devient plus compact que son prédécesseur, et mesure 161 mm de hauteur pour 119 mm de largeur et 108 mm de profondeur. Un produit nomade donc, qui pèse seulement 1,1 kg. Une surface en caoutchouc est disposée en dessous de l’appareil, pour avoir une meilleure stabilité sur une surface. Autrement, on a un pas de vis standard pour l’installer sur un trépied ou un accessoire support photo.

Pour le mettre en route, il faut le brancher grâce à un bloc d’alimentation externe. Ce dernier peut recevoir la connexion d’une batterie externe pour être totalement libre de la proximité d’une prise de courant. C’est bien pensé. Côté design, le boîtier jouit de belles finitions : il se présente dans un coloris cuivré avec une grille trouée sur tout le tour.

Remplie de fonctionnalités pour offrir une bonne expérience

Comme il s’agit d’un appareil nomade, vous pouvez le placer face à n’importe quelle surface plane pour profiter des contenus. En activant les bonnes fonctions dans les paramètres, il va pouvoir régler automatiquement et en temps réel le trapèze et la mise au point de l’image. Comment ? Grâce à la technologie ISA 2.0 (Intelligent Screen Adaptation), utilisant un capteur ToF 3D à l’avant, qui va analyser les caractéristiques de la pièce, la distance et l’angle par rapport à la surface de projection afin d’adapter automatiquement l’image.

Dans l’ensemble, les images produites par le vidéoprojecteur sont agréables. Elles sont empreintes d’un bon piqué et d’un certain niveau de détails. En revanche, le contraste et la gestion des couleurs n’est pas extraordinaire. La gestion des contenus en HDR est globalement satisfaisante pour un tel appareil. Ce petit projecteur est capable de projeter une image jusqu’à 120 pouces en définition Full HD. De quoi profiter d’une image grand format, comme au cinéma, mais privilégiez un environnement sombre pour bénéficier de tout le potentiel de l’appareil. Ses deux haut-parleurs 8 watts sont suffisants pour une petite chambre. Ce qu’on apprécie surtout, c’est la présence d’Android TV 11. Vous avez un catalogue étendu pour profiter de vos applications préférées sur grand écran ! À noter, la fonctionnalité Chromecast est disponible pour pouvoir diffuser du contenu depuis son smartphone ou tablette, sans oublier Google Assistant.

Envie d’en découvrir plus sur le produit ? N’hésitez pas à lire notre test sur le Xgimi Mogo 2 Pro.

Le Xgimi Mogo 2 Pro n’est pas le seul sur le marché, si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.