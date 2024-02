Le Google Pixel 8 est déjà quasi 300 € moins cher seulement quelques mois après son lancement

Le Google Pixel 8 fait partie des derniers smartphones haut de gamme de la firme de Mountain View. Aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, son prix dégringole à seulement 529 euros pour la version 128 Go, contre 799 euros depuis son lancement.

Si vous recherchez un smartphone premium durable avec un bon appareil photo, et pour un prix plus que correct, le Google Pixel 8 est le candidat tout choisi aujourd’hui. Tout lui réussit, des 7 ans de mises à jour promises jusqu’aux superbes clichés capturés par son appareil photo. Et, actuellement, on le trouve avec presque 300 euros de réduction sur son prix de base, ce qui en fait l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Ce qu’il faut retenir du Google Pixel 8

Son format mignon et son bel écran 120 Hz

Ses fonctionnalités IA et la Pixel Experience au top

Son capteur principal solide

Au lieu de 799 euros habituellement, le Google Pixel 8 avec 128 Go de stockage est actuellement en promotion à 529 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN30. Il s’agit d’un modèle US, donc la seule chose que vous ne pourrez pas faire avec, c’est d’ajouter une eSIM.

Un smartphone premium durable et bien fini

Le Google Pixel 8 représente une belle évolution par rapport à son prédécesseur, ne serait-ce que par le design en lui-même. En effet, les tranches sont plus arrondies, et la taille de l’écran est même un peu réduite (6,2 pouces contre 6,3). Le form factor est directement plus agréable qu’avant, surtout qu’on a droit cette fois-ci à un écran AMOLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement montant à 120 Hz, une première pour le smartphone premium de premier choix de Google.

Pour continuer sur les nouveautés, c’est sur la partie logicielle que Google fait fort. Alors oui, il y a beaucoup d’IA pour le traitement photo et ça fait des miracles, clairement, mais le plus important, c’est sans aucun doute la promesse des 7 ans de mises à jour (majeure + sécurité). Avec le Pixel 8, vous avez donc un téléphone extrêmement durable, que vous pourrez utiliser sans problème jusqu’en 2030. C’est énorme comme durée de vie ! Notez qu’il tourne nativement sous Android 14 avec l’interface « Pixel Experience ».

« Tensor » pas trop de la puissance, toi

Pour une durée de vie quotidienne, disons, on peut aussi parler de sa batterie. Avec 4 575 mAh, elle offre une autonomie d’une journée sans poser de problème, et même avec une utilisation un peu plus intense, il vous restera quelques pourcentages avant d’aller vous coucher. Cependant, il faut savoir que la recharge est encore un point noir, puisqu’avec seulement 27 W de puissance, le smartphone haut de gamme de la firme de Mountain View met presque 2 heures pour passer de 0 à 100 %.

Au niveau des performances, sa puce Tensor G3 permet pas de lancer quelques jeux 3D gourmands dans de bonnes conditions, mais d’autres non, d’autant plus que le SoC a tendance à vite chauffer. Cela est surtout dû au fait qu’il n’est pas prévu pour ça. En effet, le processeur maison de Google est surtout focalisé sur l’intelligence artificielle, qu’il gère d’une main de maître pour optimser l’expérience utilisateur et la photo. Eh oui, on ne peut pas tout avoir en 2024, mais peut-être bientôt !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 8.

Afin de comparer le Google Pixel 8 avec d’autres modèles tout aussi doué que lui pour prendre de beaux clichés, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs photophones en 2024.

