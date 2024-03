Huawei Watch GT 3 SE : baisse de plus de 40 % pour cette smartwatch sportive robuste et complète

Les beaux jours commencent à se faire attendre et pour cause, les séances de course à pied y sont plus agréables que sous ce temps frais et humide. Afin de se préparer au mieux à cette reprise sportive, une montre connectée ne serait pas de trop pour mesurer ses performances. En ce moment, la Huawei Watch GT 3 SE voit son prix chuter de 199,99 euros à seulement 116,99 euros.

En berne sur le marché des smartphones depuis quelques années, Huawei se concentre désormais sur d’autres produits tels que les écouteurs sans fil et les montres connectées avec des références plus ou moins intéressantes. Avec sa Huawei Watch GT 3 SE, le constructeur chinois propose une montre connectée moins chère que l’édition de base de la gamme GT 3 mais surtout avec une allure plus sportive. En boutique officielle, la Huawei Watch GT 3 SE profite d’une promotion de 41 % grâce à un code promo entre autres.

La Huawei Watch GT 3 SE en résumé

Une montre légère avec un grand écran AMOLED

Un éventail de plus de 100 modes sportifs

Jusqu’à deux semaines d’autonomie

Au lieu de 199,99 euros habituellement, la Huawei Watch GT 3 SE est maintenant disponible en promotion à 116,99 euros en boutique officielle avec le code promo A10NEW.

Légère, robuste et avec un soupçon d’élégance

Première différence flagrante avec le reste de sa gamme : le design. La Huawei Watch GT 3 SE est aux antipodes des autres montres connectées Watch GT 3 qui arborent d’ordinaire un style finement travaillé rappelant celui des montres de luxe. La Watch GT 3 SE est quant à elle tout en plastique, ce qui explique en partie le prix plus faible, mais elle a surtout un grand boîtier de 46 mm qui ne conviendrait pas aux poignets fins. En cela, elle rappelle l’allure mastoc des montres haut de gamme de Garmin.

Du côté de l’écran, Huawei a jeté son dévolu sur une dalle AMOLED de 1,43 pouce en définition 466 x 466 pixels pour une résolution de 326 ppp. Sa luminosité de 500 cd/m² permet de lire facilement en plein soleil, le mode Always-On est aussi de la partie et un verre Corning Gorilla Glass protège le tout. Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur chinois communique une durée de 14 jours en utilisation normale et 7 jours en utilisation intensive.

Un suivi sportif ultra-complet

Avec son interface Harmony OS, la Huawei Watch GT 3 SE est autant compatible avec les smartphones Android que ceux avec iOS, elle est notamment associée avec l’application Huawei Santé. En revanche, les services Google sont évidemment absents, comme le NFC pour le paiement sans contact. Les données mesurées par les capteurs sont toutes compilées dans l’application, ces capteurs sont par ailleurs un GPS, un oxymètre de pouls et un cardiofréquencemètre. On retrouve un suivi du sommeil et un suivi du stress, mais surtout un suivi sportif ultra-complet !

La Huawei Watch GT 3 SE propose plus d’une centaines de modes de sport différents. Cela concerne évidemment les disciplines les plus populaires comme la course à pieds, le cyclisme ou le fitness en passant par certains sports nautiques comme la natation ou l’aviron. Avec son étanchéité 5 ATM, cette montre résiste à l’eau jusqu’à une certaine pression. La Huawei Watch GT 3 SE n’est pas aussi précise qu’une montre Garmin haut de gamme en termes de mesure des métriques, mais pour ce tarif, c’est tout à fait correct.

