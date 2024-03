Amazon propose une microSD 512 Go vraiment pas chère pour votre Nintendo Switch ou votre smartphone

Si vous attendiez une bonne affaire pour vous procurer une microSD à bon prix, la Transcend avec 512 Go de stockage est actuellement en promotion à seulement 37 euros sur Amazon.

Les cartes microSD sont avant tout destinées à augmenter la capacité d’un appareil et à stocker des fichiers multimédia, mais elles sont aussi efficaces dans des tâches plus complexes, comme enregistrer des vidéos en ultra-haute définition ou lancer un jeu vidéo. C’est le cas de la Transcend qui est en plus affiché à un prix bas chez la firme de Jeff Bezos.

Ce qu’il faut retenir de cette MicroSDXC Transcend

Une certification A1, pratique pour lancer rapidement vos applications

Une capacité de stockage de 512 Go

Capable d’enregistrer des vidéos 4K

Habituellement vendu aux alentours de 80 euros, la MicroSDXC Transcend de 512 Go est en ce moment en promotion à 37,09 euros sur Amazon.

Une MicroSD efficace

La microSD de Transcend délivre de bonnes performances avec une vitesse de lecture de 90 Mo/s ainsi qu’une vitesse d’écriture de 45 Mo/s. C’est assez pour transférer de gros fichiers en une poignée de secondes, cela peut être des photos et des vidéos avec une définition élevée. C’est également assez pour être compatible avec la Nintendo Switch et lancer des jeux en dématérialisé depuis ce support, ainsi que sur votre smartphone.

De plus, vous allez pouvoir augmenter le stockage interne de votre appareil avec 512 Go. Vous pourrez ainsi télécharger des fichiers volumineux, comme des contenus sur Netflix, un grand nombre de photos, ou encore augmenter le stockage interne un peu faible de votre Nintendo Switch, ou votre Steam Deck par exemple.

Qui convient aussi bien pour un drone ou une action-cam

Avec la classe V30/UHS 3, cette Transcend est capable d’enregistrer et de transmettre des vidéos jusqu’en 4K et 60 i/s, alors ne vous privez pas d’équiper une action cam ou un drone avec elle. Et si vous avez besoin d’un adaptateur SD en plus, il est inclus ici avec la microSD.

Enfin, pour les personnes qui ont l’habitude de filmer dans des environnements difficiles, marqués par des températures extrêmes ou une humidité élevée, la marque assure que sa solution de stockage est capable de résister à une immersion dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes, mais aussi aux températures extrêmes de -25 °C à 85 °C. À noter, elle dispose d’une garantie, elle aussi solide, de 5 ans.

Afin de comparer ce modèle de Transcend avec d’autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.