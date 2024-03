Cet appareil Xiaomi à -50 % est très pratique pour soulager les personnes sujettes aux allergies

Le Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock est un appareil qui surveille en continu les variations de la température et de l'humidité de votre intérieur. Parfait pour soulager vos allergies et protéger votre santé, son prix chute à 14,99 euros au lieu de 29,99 euros.

Parmi la multitude de produits Xiaomi, on trouve le Temperature and Humidity Monitor Clock. Un petit moniteur capable de mesurer la température et l’humidité de votre intérieur. Pour les personnes sujettes aux allergies, cet appareil pourrait bien vous plaire, surtout qu’il est proposé avec 15 euros de réduction.

Le Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock, c’est quoi ?

Un thermostat connecté, avec un écran E-Link de 3,7 pouces

Surveille la température et l’humidité de la pièce

Une autonomie d’un an

Au départ à 29,99 euros, le Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock se trouve en ce moment en promotion à 14,99 euros sur le site officiel.

Un moniteur minimaliste qui se fond dans le décor

Xiaomi a beau proposer des produits à petit prix, la qualité de fabrication est toujours au rendez-vous. Vêtu tout de blanc, le Temperature and Humidity Monitor Clock, prend l’apparence de la plupart des appareils de la marque, avec son design sobre et discret. Il se fond parfaitement dans son environnement grâce à ses petites dimensions (60 g pour 10,1 mm d’épaisseur) et peut se poser sur une table avec l’aide de son support. Il peut très bien se fixer au mur grâce à son aimant. À l’avant, on retrouve un écran e-ink de 3,7 pouces (88 mm x 33 mm) sur lequel vous pourrez avoir accès à l’heure, mais pas seulement. Il affiche en continu les variations de la température et de l’humidité intérieure.

Comment ? Grâce à la présence d’un capteur de haut de précision qui va pouvoir détecter les changements de température et d’humidité. Ces informations sur votre intérieur vont s’avérer pratique pour savoir quand il est nécessaire d’aérer vos pièces. Il pourra vous fournir un grand nombre de données pour mieux appréhender votre environnement intérieur et prévenir des problèmes liés aux allergies ou autres problèmes de santé. Selon la marque, la température ambiante idéale se situe entre 19 °C à 27 °C, et le taux d’humidité est entre 20 % HR–85 % HR. Et, pour savoir si vous êtes d’un environnement sain, des émoticônes visuelles (un visage contrarié et un autre satisfait), vous permettent de savoir si votre température et taux d’humidité est inconfortables ou non.

Récolte un tas de données pratiques en temps réel

Cet appareil se connecte à d’autres appareils intelligents conçus par Xiaomi, comme un climatiseur ou un humidificateur, depuis l’application. Par temps chaud, vous allez pouvoir activer et désactiver votre climatiseur et prédéfinir la température sur l’app. De même, si la pièce est sèche, vous pourrez lancer l’humidificateur et configurer le taux d’humidité.

Pour avoir accès à toutes les informations recueillies et avoir plus de détails, il faudra donc se rendre sur l’application dédiée. En revanche, il est dommage de ne pas retrouver d’assistant vocal, utiles pour accéder à une info en particulier uniquement grâce à la voix. Quant à son autonomie, sa consommation d’énergie est très faible, notamment grâce à son écran E-Link. Selon le constructeur, il devrait tenir environ un an, avec seulement deux piles bouton.

Pour découvrir d’autres appareils qui permettent, eux aussi, de garder un œil sur la température de votre domicile, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs thermostats connectés en 2024.

