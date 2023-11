La meilleure friteuse connectée de Xiaomi est à moitié prix pendant le Black Friday

La première friteuse à air chaud de Xiaomi s'est récemment déclinée en un modèle Pro avec une plus grande capacité et une cuve vitrée pour pouvoir surveiller la cuisson de ses aliments. Une petite merveille qui ne prend pas de place et permet de cuisiner plus sainement, et à un prix dérisoire en ce Black Friday puisque son prix tombe de 149 euros à seulement 79 euros en boutique officielle.

Les friteuses à air chaud sont des appareils de cuisson de plus en plus populaires et il n’en fallait pas plus à Xiaomi pour se lancer sur ce marché. Ces appareils permettent de frire les aliments avec de l’air chaud et seulement une cuillerée d’huile, mais les modèles du constructeur chinois ont l’avantage de disposer de fonctions connectés mais aussi de proposer d’autres modes de cuisson que la simple friture. Grâce au Black Friday, le modèle le plus abouti de Xiaomi, la Smart Air Fryer Pro 4L, est presque à moitié prix en boutique officielle.

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L en bref

Pour une cuisson efficace et plus saine

Un appareil de 4 litres qui ne prend pas beaucoup de place

Les fonctions connectées pour suivre la cuisson

Au lieu de 149 euros habituellement, la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L est maintenant disponible en promotion à 79 euros en boutique officielle.

Un Air Fryer compact, élégant et connecté

Après un simple modèle de 3,5 L, Xiaomi est passé au niveau supérieur en proposant un modèle Pro d’Air Fryer d’une capacité de 4L. Ce qu’il gagne en capacité, il ne le perd pas du tout en compacité. Ce modèle arbore quasiment les même dimensions que celui de 3,5 L, à savoir un poids de 3,9 kg et des mensurations de 25,1 x 33,5 x 30,4 mm. Il ne faut pas s’en faire au niveau de l’encombrement, cette friteuse ne prend pas beaucoup de place et peut même tenir sur une étagère vu sa légèreté.

Pour l’installation, il faut appareiller la Xiaomi Smart Air Fryer Pro avec l’application Xiaomi Home afin d’avoir accès à ses fonctionnalités à distance, comme programmer une cuisson jusqu’à 24 heures à l’avance. L’application propose également un répertoire d’une cinquantaine de recettes avec les instructions et le temps de préparation. Il est également possible d’associer cet Air Fryer avec l’assistant vocal de Google afin de pouvoir l’activer au son de la voix, autrement, on peut toujours l’utiliser manuellement en sélectionnant le mode de cuisson, le temps et la température directement sur son écran OLED.

Il peut tout faire, ou presque

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L propose une dizaine de modes de cuisson, cela va de la cuisson normale des viandes et des légumes à la décongélation en passant par des modes plus originaux comme la déshydratation des aliments à la fermentation des laitages pour préparer du yaourt. La température peut être programmée avec précision sur une plage de 40° à 200° et avec la puissance de chauffe de 1 600 W, la température grimpe très rapidement. De plus, la cuve est vitrée afin de surveiller la cuisson de temps à autre.

Lors de notre test, nous avons testé la cuisson de plusieurs types d’aliments et les résultats sont similaires à ceux obtenus avec un four à chaleur tournante. Il peut toutefois arriver que la cuisson soit inégale ou qu’elle ait besoin d’être prolongée de quelques minutes par rapport à ce qui est indiqué sur l’application pour obtenir un bon résultat. En bref, ce n’est pas parfait, mais ça a au moins le mérite de cuire les aliments plus sainement et c’est aussi plus simple d’entretien vu que les odeurs de friture sont moins présentes, comme les taches de graisse.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L.

