Ce robot aspirateur Xiaomi voit son prix passer de 449 € à seulement 184 € pendant les soldes

Le Xiaomi Robot Vacuum S10+ est un robot aspirateur laveur ultra complet qui sait se repérer dans son environnement grâce à son télémètre laser associé à une technologie de détection d’obstacle en 3D. Bref, une bonne référence pointue qui coûte aujourd’hui 184,99 euros au lieu de 449,99 euros chez Xiaomi.

Si Xiaomi était plutôt discret jusqu’ici sur le marché des robots aspirateurs avec seulement quelques références lancées, ce ne sont pas moins de quatre nouveaux modèles qui ont été dévoilés l’année dernière. Le Xiaomi Robot Vacuum S10+ faisait alors partie de ces nouveautés, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque chinoise n’a pas lésiné sur les fonctionnalités. Patins rotatifs qui imitent un nettoyage humide manuel, grande puissance d’aspiration, télémètre laser associé à une technologie de détection d’obstacle en 3D… On a donc là un robot aspirateur qui promet de bonnes performances, et la bonne nouvelle, c’est qu’il peut actuellement vous revenir à moins de 185 euros pendant les soldes.

Qu’est-ce que propose le Xiaomi Robot Vacuum S10+ ?

Une navigation précise grâce au télémètre laser

La détection des obstacles en 3D (y compris les tapis)

Une puissance d’aspiration de 4 000 Pa

Des patins humides rotatifs

Lancé à 449,99 euros, puis réduit à 299,99 euros, le Xiaomi Robot Vacuum S10+ est actuellement proposé à 184,99 euros sur le site de la marque grâce au code WELCOME.

Une cartographie précise

Le Xiaomi Robot Vacuum S10+ ressemble esthétiquement à d’autres modèles de la marque avec son design rond (35 cm de diamètre pour 9 cm de haut) et sa robe en plastique blanc. Ce qui va le différencier de certaines des références de la marque chinoise, c’est par exemple son télémètre laser installé sur son toit, doublé d’un capteur LDS LiDAR, qui lui permet de naviguer dans toutes les pièces et surtout d’établir rapidement une cartographie du domicile.

Une fois les cartes créées (à retrouver sur l’application Xiaomi Home), il est d’ailleurs possible d’élaborer des plans de nettoyage intelligents en personnalisant par exemple le temps de nettoyage ou encore la fréquence souhaitée. Une pièce pourra alors être aspirée et nettoyée à une heure précise, tandis qu’une autre le sera à un autre moment de la journée. Les nettoyages peuvent même être lancés lorsque vous n’êtes pas chez vous, via l’application. Des murs virtuels et des zones interdites peuvent aussi être créés.

Mais ce n’est pas tout : ce télémètre laser est aussi associé à une technologie de détection d’obstacle en 3D, ce qui minimisera grandement les collisions et autres chocs avec vos meubles. Le robot peut même détecter les bords de tapis pour éviter de monter sur eux lors du nettoyage humide.

Un nettoyage en profondeur

En parlant de nettoyage, comment fonctionne réellement le Xiaomi Robot Vacuum S10+ ? Bien sûr, ce robot assure sa mission première qui est l’aspiration des sols. Pour cela, il peut compter sur une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, qui est un très bon score. Quatre réglages d’aspiration sont d’ailleurs disponibles, mais dans tous les cas, les poussières, poils d’animaux et autres cheveux seront dévorés par le robot en un rien de temps.

Pour compléter cette aspiration, un nettoyage humide est aussi possible. Pour cela, Xiaomi a troqué la serpillière à vibration que l’on trouve dans certaines de ses références contre deux patins rotatifs qui tournent très rapidement pour simuler un lavage manuel à haute pression. Les tâches humides et sèches devraient donc être éliminées très rapidement. Les lavettes en tissu intégrées aux patins peuvent d’ailleurs absorber une grande quantité d’eau. Notez aussi que le robot dispose d’un réservoir d’eau à commande électronique avec une capacité de 200 ml ; de quoi, en théorie, laver jusqu’à 150 m² en un seul passage.

Enfin, côté autonomie, Xiaomi promet une durée de fonctionnement de 2 heures sur une seule charge, si le réglage silencieux est sélectionné. En mode Standard, le robot peut normalement nettoyer des surfaces de plus de 200 m².

