Avis aux gamers, ce laptop sous RTX 4060 a d’autres très bons arguments pour son prix

Si vous cherchez un laptop performant, bien construit et pas trop cher, la gamme Erazer de chez Medion reste une très bonne option. Surtout avec ce modèle Erazer Defender P50 qui se retrouve à 849 euros chez Cdiscount.

Aux cĂ´tĂ©s des marques gaming de chez Asus, Acer, Lenovo ou MSI, il existe d’autres marques plus discrètes, mais qui proposent tout de mĂŞme de la qualitĂ© sur ce segment. La gamme Erazer de la marque allemande Medion, par exemple, en est une bonne reprĂ©sentante. Le laptop qui nous intĂ©resse ici est le modèle Defender P50 MD63596. Il est d’ailleurs d’autant plus intĂ©ressant que son prix tombe sous les 850 euros pour une configuration vraiment intĂ©ressante Ă ce prix.

Les principales caractéristiques du Erazer Defender P50 MD63596

Un châssis fin pour un laptop gaming

i5 12450H+ RTXÂ 4060 + 512Â Go de SSD + 16Â Go de RAM

Un Ă©cran 15,6Â pouces IPS Full HD Ă 144Â Hz

Vendu de base à de 899 euros, le Erazer Defender P50 MD63596 est actuellement remisé à 849,99 euros chez Cdiscount. Notez que ce modèle est livré sans OS préinstallé.

Si vous préférez une autre marque, Lenovo propose la même configuration dans son LOQ 15IRH8, à 899 euros au lieu de 999 euros.

Un laptop sérieux et plutôt bien construit

En utilisant les codes visuels gaming bien connus, ce modèle Erazer arbore un châssis discret et anguleux recouvert d’un noir mat affichant le logo bien Ă©vidence au dos de l’Ă©cran. L’Ă©cran IPS full HD de 15,6 pouces adopte une frĂ©quence de 144 Hz garantissant une meilleure fluiditĂ© dans les jeux. Il dispose Ă©galement d’une connectique complète Ă base de ports USB 3.2 A et C, d’un port HDMI 2.1, d’un port Mini DIsplay et mĂŞme d’un lecteur de cartes SD, ce qui est assez rare de nos jours sur ce type de laptop. Notez que mĂŞme si la conception est de qualitĂ©, on ne peut pas autant en dire de la qualitĂ© sonore, les deux hauts parleurs Ă©tant assez dĂ©cevants en termes de puissance et de rendu. Jouer au casque est donc presque une nĂ©cessitĂ©. Enfin, pas de Windows prĂ©installĂ©, il va falloir vous procurer votre propre OS.

De la puissance Ă revendre

Sous le capot, tout s’articule autour d’un CPU Intel Core i5-12500H qui n’est certes pas de dernière gĂ©nĂ©ration, mais dont la puissance est certaine avec ses 12 cĹ“urs (16 Threads) cadencĂ©s Ă 2,2 GHz de base et jusqu’Ă 4,5 Ghz en mode boost. Le tout est couplĂ© Ă 16 Go de mĂ©moire vive en DDR4. Il se montre très efficace pour les crĂ©ateurs de contenu, et mĂŞme dans les applications les plus gourmandes en ressources.

La star du show reste bien Ă©videmment la fameuse RTX 4060 pouvant dĂ©livrer une puissance de calcul graphique largement suffisante pour tous les jeux du moment et Ă un niveau de dĂ©tail très satisfaisant. Attention cependant Ă la chauffe, mĂŞme si Medion a prĂ©vu le coup en incorporant un système de ventilation efficace, mais qui peut s’avĂ©rer un peu bruyant en fonctionnement. Enfin, le SSD NVMe de 512 Go est lĂ pour assurer une vitesse hors norme, et ainsi lancer vos programmes et le système d’exploitation presque instantanĂ©ment.

CĂ´tĂ© rĂ©seau, Il dispose du Wi-Fi 6E et du Bluetooth (en version 5.1) mais il embarque aussi un port Ethernet. Pour finir, la batterie dĂ©livre jusqu’Ă 4 heures en utilisation normale selon le constructeur, il faudra toutefois prĂ©voir bien moins de temps en jeu ou dans des conditions plus poussĂ©es.Â

Afin de comparer le ERAZER DEFENDER P50 avec d’autres modèles que l’on recommande chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide d’achat des meilleurs PC portables gaming en 2024.Â

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.