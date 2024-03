Ce kit de 32 Go RAM DDR5 par Corsair en promotion sur Amazon est clairement le meilleur

La gamme Corsair Vengeance ne fait pas partie des références les moins chères côté RAM, mais, pourtant, il est parfois possible de tomber sur de belles réductions de prix. C'est, par exemple, le cas de ce kit 32 Go DDR5 qui se trouve à un prix jamais vu sur Amazon.

Vous cherchez chaque composant au bon prix pour vous refaire votre configuration PC ou tout simplement monter un nouveau PC gamer prêt pour les prochaines années ? On pourra au moins vous aider pour la RAM avec ce bon plan concernant un kit de deux barrettes de RAM DDR5 par Corsair de 32 Go. Le prix est en chute sur Amazon où il est le moins cher de tous les sites marchands avec 40 euros de réduction.

Le kit RAM Corsair en quelques points

32 Go de RAM DDR5 avec une fréquence de 6 200 MHz

Compatible iCUE et XMP 3.0

Garantie à vie par le constructeur

Au lieu de 158 euros habituellement, le kit Corsair avec deux barrettes de RAM Vengeance DDR5 est maintenant disponible en promotion à 110 euros sur Amazon.

32 Go de DDR5 à ce prix, c’est fou pour du Corsair

La gamme Corsair Vengeance mise avant tout sur la performance avec des fréquences plus élevées et surtout une évolutivité via overclocking bien plus poussé. Sur ce kit. Il s’agit de RAM DDR5, la mémoire vive de dernière génération, la plus rapide, la plus fiable. Pensez cependant à faire faire attention à ce que la carte mère et le CPU soient compatibles avec ce type de RAM.

Avec 32 Go, on peut dire que les PCistes même les plus exigeants seront à l’aise pour jouer, créer du contenu, ouvrir plus de 100 onglets sur Google Chrome ou effectuer plusieurs tâches lourdes à la fois.

Pour les précisions techniques, on peut d’abord dire que ces barrettes sont compatibles avec le système iCUE de Corsair, un logiciel permettant de piloter et de tirer la quintessence du matériel du constructeur et de les mettre en fonctionnement harmonique avec les autres composant de la marque, pour peu que vous en possédiez, comme des SSD, des ventilateurs ou des ventirad/ AIO. Malheureusement pour les fans de RGB, ces barrettes ne le proposent pas.

On note aussi la compatibilité avec Intel XMP 3.0 permettant de créer des profils de performance en fonction de son utilisation et faciliter l’overclocking pour les plus bidouilleurs.

