L’ampoule connectée la plus abordable de chez Xiaomi revient à moitié prix

La Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential est une ampoule connectée efficace, capable de diffuser des milliers de nuances colorées, le tout pour moins de 10 euros grâce à cette offre.

Xiaomi conçoit des ampoules connectées très simples à utiliser et hautement personnalisable. Sa Mi LED Smart Bulb Essential s’illumine dans pas moins de 16 millions de couleurs et, malgré son petit prix, l’ampoule démontre une belle efficacité. Bonne nouvelle, son tarif diminue encore plus avec cette réduction de 50 %.

Les atouts de la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential

Une ampoule connectée simple à installer

Qui s’illumine avec de millions de nuances

Compatibles avec les assistants vocaux

De base à 19,99 euros, l’ampoule connectée Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential est actuellement remisée à 9,99 euros sur le site officiel de la marque.

Une ampoule simple à installer

Quand on mentionne le sujet des ampoules connectées, le nom de Philips Hue nous vient forcément à l’esprit. Pourtant, il existe de très bonnes alternatives, comme la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential. Elle n’a pas besoin de pont de connexion (ou hub) pour fonctionner, une économie plutôt appréciable. Pour l’installer, il n’y a rien de plus simple : il suffit de la brancher sur un port E27, d’allumer l’interrupteur, puis de sortir votre smartphone et accéder à l’application Mi Home. Depuis celle-ci, vous aurez juste à appareiller votre ampoule connectée avec le réseau Wi-Fi de votre domicile, pour qu’elle soit directement prête à l’emploi.

Concernant sa durée de vie, grâce à la technologie LED, plus économe et plus durable que n’importe quelle ampoule incandescente, permet à la lumière de Xiaomi d’éclairer votre vie pendant 25 000 heures. D’après le constructeur, cela représente environ 11 ans, à raison de 6 heures par jour.

Une ambiance lumineuse personnalisée et chaleureuse

Une fois allumée, la Smart Bulb Essential peut diffuser une lumière jusqu’à 950 lumens et colorée. Depuis l’application, vous aurez le choix parmi 16 millions de nuances. Résultat : vous allez pouvoir créer une atmosphère chaleureuse et personnalisée au quotidien. Il est même possible de prédéfinir des modes favoris. Le mode Flux permet à l’ampoule de changer constamment de couleur. Vous pouvez évidemment régler l’intensité, et même choisir par recommandations d’éclairages en fonction de la situation — si vous êtes en train de lire, par exemple.

Enfin, elle est compatible avec les principaux assistants vocaux tels que Google Assistant, Alexa et Siri via Apple HomeKit. Vous pouvez ainsi demander à votre enceinte Google, Echo ou Apple d’allumer et d’éteindre vos ampoules, ou encore de changer leur couleur, pour gagner un temps précieux.

