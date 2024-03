Roborock Q7 Max : ce robot aspire, lave et se libère de 170 € pendant les ventes flash d’Amazon

Le Roborock Q7 Max fait partie de ces robots aspirateurs 2-en-1 qui ne se contentent pas d'aspirer, puisqu'il lave aussi les sols grâce à sa serpillière. Un modèle bien complet qui ne manque pas d'atouts, et qui est actuellement proposé à 329 euros au lieu de 499 euros durant les ventes flash de printemps d'Amazon.

Si les robots aspirateurs classiques permettent déjà de nous décharger d’une corvée très usante au quotidien, certains modèles plus évolués nous facilitent encore plus la vie. Il s’agit bien sûr de ceux qui sont également équipés d’une serpillière qui va venir laver les sols, et ainsi peaufiner le ménage. Le très efficace Roborock Q7 Max fait partie de ces références. Ses avantages sont nombreux, et la bonne nouvelle, c’est que ce modèle complet bénéficie d’une réduction de 170 euros pendant les ventes flash de printemps d’Amazon.

Les points forts du Roborock Q7 Max

Une puissance d’aspiration de 4 200 Pa

Une serpillière pour laver les sols

Une cartographie ultra précise

Auparavant proposé à 499 euros, le Roborock Q7 Max est actuellement affiché à 329 euros sur Amazon. La version Roborock Q7 Max+, avec station de vidange, est quant à elle proposée à 429 euros au lieu de 729 euros sur Amazon.

Un robot aspirateur qui se déplace avec précision

Tout bon robot aspirateur se doit d’être doté d’un système de cartographie précis pour lui permettre de naviguer avec précision dans le domicile. Le Roborock Q7 Max coche heureusement cette case : grâce à ses capteurs et à la technologie LiDAR, l’appareil peut se déplacer intelligemment, cartographier le logement et identifier chaque pièce pour ensuite créer une carte 3D, qui permettra d’optimiser le nettoyage. Une carte à retrouver sur l’application de la marque, grâce à laquelle on peut aussi ajouter des meubles pour plus de réalisme, ou encore planifier les nettoyages des pièces et même créer des zones interdites pour ne pas que le robot s’y aventure.

Dans les entrailles du robot cette fois-ci, on trouve un bac à poussière de 470 ml, une brosse flottante multidirectionnelle en caoutchouc censée mieux résister aux cheveux qui s’emmêlent, mais aussi un réservoir d’eau de 350 ml et une serpillière, qui lui permettront de compléter l’aspiration avec un nettoyage humide.

Un nettoyage deux-en-un

Le Roborock Q7 Max est en effet un robot aspirateur deux-en-un qui va d’abord aspirer les saletés sur tous les types de sols (parquets, tapis, moquettes…) : il peut pour cela compter sur sa grande puissance d’aspiration de 4 200 Pa. Mais ce n’est pas tout : sa serpillière vient ensuite décoller les taches des sols et peut même adapter le débit d’eau selon le type de sols. Bien sûr, le robot est capable de reconnaître un tapis pour ainsi éviter de les mouiller… Autrement, le Q7 Max est aussi compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant pour vous donner la possibilité de programmer des nettoyages ou encore de sélectionner des pièces à aspirer en une seule requête vocale.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, le Roborock Q7 Max embarque une batterie de 5 200 mAh qui lui permet de nettoyer sans interruption pendant 3 heures, en couvrant une surface maximale de 300 m². Notez par ailleurs que le Q7 Max ne s’accompagne pas de la station de vidange automatique. Si elle vous intéresse, il faudra vous diriger vers le modèle Q7 Max+.

Lire aussi

Quel est le meilleur aspirateur robot de 2024 ? Notre comparatif

Pour ne rien louper des Ventes Flash de Printemps Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Consulter notre article en DIRECT, qui s’actualise régulièrement pour ajouter au compte-goutte les nouvelles offres

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.