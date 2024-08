Avis aux gamers, la puissante carte graphique RTX 4070 de Nvidia a rarement atteint un prix aussi bas

Avis aux adeptes du montage de PC qui souhaiteraient renouveler leurs composants : en ce moment Cdiscount propose la carte graphique RTX 4070 à seulement 514 euros grâce à un code promo.

Difficile de trouver des bons prix sur les dernières cartes graphiques de Nvidia. Pourtant aujourd’hui, les amateurs du DIY à la recherche de la bonne référence pour faire tourner les derniers jeux sur leur configuration vont être ravis de cette offre sur la RTX 4070 : celle-ci revient à moins de 515 euros grâce à un code promo.

Les atouts de la Nvidia GeForce RTX 4070

La carte graphique parfaite pour le jeu en 1440p

Ray-tracing et DLSS 3.0

Une consommation électrique maîtrisée

Lancée à 659 euros, la Nvidia GeForce RTX 4070 est maintenant disponible en promotion à 514,99 euros chez Cdiscount après avoir appliqué le code 15DES129.

Une RTX 3080, mais en mieux

Dans la dernière série de cartes graphiques de Nvidia, la RTX 4070 se situe dans le milieu de gamme et fait partie de celles vendues au meilleur rapport qualité-prix. Le constructeur a en effet dû associer design compact, grosse puissance et consommation électrique maîtrisée pour pondre cette merveille notée 9/10 dans notre test. Difficile de trouver un défaut à la RTX 4070, et avec ce prix alléchant, les 12 Go de VRAM GDDR6X nous paraissent amplement suffisants.

Niveau design, la RTX 4070 reprend le format double slot de la RTX 3080 et il n’y a pas que l’apparence qui est complètement calquée. Au jeu des benchmarks, sans ray-tracing, la RTX 4070 affiche des résultats quasi-similaires à ceux de la RTX 3080. Avec ray-tracing, la RTX 4070 se montre meilleure avec un écart significatif. En clair, la RTX 4070 est une RTX 3080 mais en mieux, avec le DLSS 3.0, de meilleures performances en ray-tracing et une consommation électrique mieux maîtrisée.

La carte graphique idéale pour jouer en 1440p

La RTX 4070 est la meilleure carte graphique pour jouer en 1440p, d’autant plus que le ray-tracing et le DLSS 3.0 sont là pour améliorer l’expérience visuelle et augmenter significativement le nombre de FPS. Lors de notre test, nous l’avions mise à l’épreuve avec plusieurs titres AAA. Par exemple, Cyberpunk 2077 a tourné à 118 FPS en 1440p, avec le ray-tracing en ultra et le DLSS 3.0. A Plague Tale Requiem a atteint un score de 111 FPS tandis que Spider-Man Remastered a tourné à 157 FPS !

Un autre point fort de la RTX 4070 et sa consommation électrique maîtrisée comme nous le mentionnions plus haut. Tandis que la RTX 3080 atteignait une consommation maximale de 320 W, la RTX 4070 est allé jusqu’à 190 W pour des performances équivalentes, voire meilleures. Une seule concession a en réalité été faite sur cette carte graphique : on ne trouve qu’un seul moteur d’encodage AV1 au lieu de deux.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 4070.

Afin de comparer la Nvidia GeForce RTX 4070 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures cartes graphiques Nvidia GeForce RTX et AMD Radeon du moment.

