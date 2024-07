Ce petit chargeur USB-C 65 W en forme de robot est à -35 % sur Amazon

Assez des chargeurs USB impersonnels et conventionnels ? Ugreen a pensĂ© Ă vous avec son Nexode RG Robot, un petit chargeur pouvant monter Ă une puissance de charge de 65W et Ă©quipĂ© d’un petit Ă©cran LED affichant une Ă©moticĂ´ne. Son prix est en baisse sur Amazon : 32,49 euros au lieu de 49,99 euros.

Ugreen est un accessoiriste tech qui a l’habitude de proposer des produits difficilement prenables en dĂ©faut, très souvent bien au-dessus des produits officiels des marques. Il lui arrive mĂŞme parfois de sortir des sentiers battus avec des produits Ă©tonnants. C’est, par exemple, le cas de ce petit chargeur tout mignon baptisĂ© Nexode RG Robot qui n’est ni plus ni moins qu’un chargeur USB, mais sous la forme d’un petit robot Ă©quipĂ© d’un Ă©cran LCD donnant des informations sur la charge d’un appareil sous forme d’Ă©moticĂ´ne. Un produit Ă©tonnant et original qui se nĂ©gocie avec 35 % de rĂ©duction.

Les points essentiels de ce chargeur Ugreen

Une puissance de charge de 65 W maximum

Deux ports USB-C et un port USB-A

Une Ă©moticĂ´ne LED pour indiquer le statut de la charge

D’habitude proposĂ© Ă 49,99 euros, le chargeur Nexode RG Robot Ugreen de 65 W revient Ă 32,49 euros sur Amazon grâce au code promo GWUVOCAE permettant d’Ă©conomiser 35 % du prix. Notez qu’il est disponible en diffĂ©rent coloris : Noir, Violet et Bleu RosĂ©.

Petit, mignon et puissant

Ce chargeur Ugreen marque tout d’abord des points grâce Ă son format particulièrement compact, mais surtout son aspect visuel original sous forme de petit robot Ă brancher directement dans la prise. Cet aspect est aussi mis en avant par un tout petit Ă©cran LCD affichant les informations de charge sous forme d’Ă©moticĂ´nes avec des statuts diffĂ©rents en fonction de l’appareil en charge et du niveau de batterie de ce dernier. Attention cependant, l’Ă©cran LED ne s’allume que lorsque le chargeur est branchĂ©, ce n’est pas tamagotchi !

Il est certes mini, mais on a le droit tout de même à une puissance de 65W au maximum, via ses ports USB-C. Il peut donc prendre la charge d’appareils plus gros comme des laptop par exemple. Il est aussi composé d’un port USB-A, mais qui n’a qu’une charge de 15W au maximum.

De nombreuses compatibilités

Par ailleurs, ce chargeur Ugreen comme la plupart des autres modèles de la marque, supporte plusieurs protocoles de charge rapide, comme les Power Delivery 3.0, PPS et Quick Charge 4+ et 3.0. Il est aussi et surtout compatible avec un grand nombre d’appareils, comme les rĂ©cents iPhone 15 et antĂ©rieurs (Ă partir de l’iPhone 8), les smartphones Samsung Galaxy (du S20 au S24, du A33 au A52…), les Google Pixel 5 Ă 8, ou encore les iPad Pro, iPad Air et MacBook Air M1. Le bloc peut aussi recharger des AirPods une Nintendo Switch.

Dernier petit avantage : ce modèle est capable, selon la marque, de minimiser les risques de surchauffe, surtension ou surintensité pour plus de sécurité en fonctionnement. Notez enfin que le chargeur mural n’est pas fourni avec un câble de charge.

Afin de dĂ©couvrir d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.