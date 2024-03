Darty donne l’occasion de créer une ambiance cozy pour pas cher avec ce kit Philips Hue à -40 %

Si vous êtes déjà équipés d'éclairages Philips Hue, et souhaitez compléter votre domotique, Darty propose deux ampoules White and Color avec un Ruban LED à 120 euros au lieu de 199 euros.

On ne présente plus Philips Hue, le spécialiste des éclairages intelligents avec ses ampoules et lampes colorées et connectées. Pour les personnes qui en sont déjà équipées et qui souhaitent compléter leur éclairage, nous avons le bon plan qu’il vous faut : chez Darty, cet ensemble comprenant deux ampoules White & Color, et un ruban LED bénéficie de 40 % de réduction.

Qu’est-ce qu’on retrouve dans ce kit Philips Hue

Deux ampoules qui diffusent une lumière avec un tas de nuances de couleurs

Un ruban lumineux de 2 mètres

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

En ce moment chez Darty, pour l’achat de deux ampoules Philips Hue White and Color Ambiance et un ruban lumineux Philips Hue LightStrip, l’ensemble vous revient à 120,11 euros au lieu de 199,98 euros habituellement. Pour cela, il suffit d’ajouter les deux produits au panier, pour voir les 40 % de remise s’appliquer.

Deux ampoules + ruban led

Les ampoules Philips Hue sont une excellente alternative aux éclairages standards. Elles utilisent le protocole Zigbee, qui est bien moins gourmand que le Wi-Fi, et ont donc l’avantage de consommer moins. Ici, on a droit à deux ampoules Philips Hue White & Color Ambiance (E27) qui ne sont pas plus compliquées à installer que des ampoules normales. Il suffit de les visser et de les appairer à un smartphone afin de les contrôler à distance via l’application dédiée de Philips Hue. En revanche, il faudra veiller à vous équiper du pont de connexion qui débloque la possibilité de créer des routines pour automatiser totalement l’écosystème d’éclairages connectés et de contrôler celui-ci à distance.

Dans ce kit, on trouve aussi le Philips Hue Lightstrip, un ruban LED flexible de 2 mètres qui vous permettra de créer des installations lumineuses originales et personnaliser votre intérieur. Son installation n’est pas compliquée et vous avez la possibilité d’utiliser les 2 m du ruban, ou de le couper tous les 33 cm aux endroits prévu à cet effet, afin de le raccourcir. Il se place facilement via un ruban adhésif et peut se coller derrière votre téléviseur, sous votre bureau ou sur le mur.

Un éclairage personnalisable à gogo

L’application Philips Hue est ergonomique et intuitive, et vous permet de gérer vos ampoules via votre téléphone. Vous pouvez changer à loisir l’intensité ou bien la couleur de l’éclairage, afin de créer l’ambiance lumineuse de votre choix. Vous allez pouvoir apporter une expérience plus personnalisée, avec à disposition une large palette de plus de 16 millions de couleurs, ou en blanc chaud ou froid.

La marque donne la possibilité de créer des scénarios pour créer une ambiance selon l’occasion, lorsque vous recevez des invités par exemple ou encore pour un dîner en tête-à-tête. On peut même simuler une présence chez soi, ou utiliser la géolocalisation pour que les ampoules s’allument avant votre arrivée chez vous. Enfin, les assistants vocaux Google Assistant, Siri d’Apple et Alexa d’Amazon fonctionnent avec la gamme Hue. Ils vous permettent de contrôler l’éclairage au son de votre voix, grâce au pont de connexion. « Éteint toutes les lampes », « active la couleur bleue dans le salon » ou encore « baisse l’intensité de la lampe » sont certaines des commandes vocales possibles.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les éclairages connectés de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide pour bien démarrer avec les produits Philips Hue.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.