La Ring Video Doorbell est la sonnette connectée la plus économique de sa catégorie

Plus qu'une sonnette connectée, la Ring Video Doorbell est aussi une mini-caméra de surveillance permettant de garder un œil sur le pas de sa porte et de communiquer avec ses visiteurs avec son micro intégré. Simple à installer, pratique, robuste et surtout pas cher, la Ring Video Doorbell est intéressante à plus d'un titre, surtout qu'elle est en ce moment disponible à 69,99 euros au lieu de 99,99 euros chez Amazon.

Pour savoir qui sonne à sa porte, surveiller ce qui se passe à l’extérieur du domicile de jour comme de nuit et interagir avec ses visiteurs, on compte généralement sur les caméras de surveillance. Mais il faut savoir que la sonnette connectée Ring Video Doorbell est, elle aussi, capable de faire ces choses, en plus de faire office de… sonnette. Sur ce marché qui ne demande qu’à se développer, le Ring Video Doorbell est l’une des références les plus connues et elle profite actuellement d’une remise de 30 % chez Amazon.

La Ring Video Doorbell en quelques points

Avec une caméra qui filme en 1080p + vision nocturne

Un détecteur de mouvements inclus

Un micro bidirectionnel intégré

Au lieu de 99,99 euros habituellement, la Ring Video Doorbell est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros chez Amazon.

Simple et rapide à installer

À l’instar de la plupart des équipements de sécurité connectée tels que les caméras de surveillance ou les serrures connectées, il est à la portée de tous d’installer la Ring Video Doorbell sur le pas de sa porte. On a le choix entre la relier aux fils de la précédente sonnette afin de bénéficier d’une alimentation continue ou bien de la faire fonctionner sans fil grâce à sa batterie intégrée. Dans les deux cas, l’opération ne prend que quelques minutes et ne demande pas de grandes compétences en bricolage.

Une fois la Ring Video Doorbell installée, il faut la connecter au réseau Wi-Fi local via l’application Ring afin de pouvoir l’utiliser avec son smartphone. Il est également possible de la jumeler avec une enceinte connectée avec Alexa, et de préférence, avec un modèle doté d’un écran du type Amazon Echo Show afin de pouvoir y afficher ce que filme le visiophone. Enfin, la Ring Video Doorbell a été conçue pour résister autant aux intempéries qu’aux températures extrêmes, il n’est donc pas nécessaire de l’installer dans un endroit couvert.

Une sonnette, mais pas que…

La Ring Video Doorbell est une sonette connectée, mais elle ne fait pas que sonnette. Elle est d’abord munie d’une caméra capable de filmer en 1080p et c’est tout l’intérêt de cet appareil : voir sur son smartphone qui vient de sonner à la porte avant de s’y rendre. Avec un champ de vision de 155°, elle ne rate pas grand chose et peut même être utilisée comme une caméra de surveillance grâce à sa vision nocturne et à son détecteur de mouvements intégré. Ce dernier envoie une notification au smartphone si un visiteur approche du domicile.

Il est possible de communiquer à travers la sonnette connectée grâce à son micro bidirectionnel. Ce qui est bien pratique pour demander à un livreur de poser un colis sur le pas de la porte si l’on est absent, par exemple. Une fonction « vidéo en direct » est aussi de la partie et permet de surveiller en temps réel ce que la caméra filme. Enfin, le package comprend un abonnement offert à Ring Protect sur une durée de 30 jours, ce qui permet entre autres d’enregistrer ce que la caméra filme et de partager ces images.

