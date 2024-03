Après 350 € de remise, ce modèle iRobot ultra complet est le bon deal pour quiconque veut un aspirateur robot

L'iRobot Roomba Combo j5+ fait partie de ces robots aspirateurs polyvalents qui peuvent aspirer, mais aussi laver les sols efficacement. Un modèle pratique que l'on trouve actuellement à 549 euros au lieu de 899 euros chez Boulanger.

Les robots aspirateurs les plus efficaces et les plus aptes à nous décharger comme il faut de la corvée de nettoyage des sols sont sans conteste ceux qui peuvent aussi laver les sols grâce à une serpillière ou une lingette humide intégrée. L’iRobot Roomba Combo j5+ fait partie de ces références vraiment pratiques qui permettent de rendre les sols encore plus impeccables. Un modèle dont le rapport qualité/prix devient d’ailleurs bien plus intéressant grâce à une réduction de 350 euros.

Ce qu’il faut savoir sur l’iRobot Roomba Combo j5+

Un bac pour aspirer et un bac pour aspirer ET laver

Une navigation intelligente

Un système d’autovidage pratique

Lancé à 899 euros, l’iRobot Roomba Combo j5+ est désormais proposé à 549 euros chez Boulanger.

Des cartes complètes et une navigation efficace

Comme le font très bien d’autres références conçues par iRobot, le modèle Roomba Combo j5+ est capable d’établir rapidement une cartographie précise de votre domicile avant de débuter sa mission de nettoyage. Il peut même nommer automatiquement chaque type de pièce. Un plan que vous pourrez ensuite retrouver dans l’application iRobot Home. Cette navigation intelligente opérée en premier lieu lui permet aussi savoir se repérer dans l’espace et de mémoriser l’agencement de chaque pièce. Et pour ne rien gâcher, une fois que le robot s’est baladé chez vous plusieurs fois, iRobot OS mémorisera vos habitudes de nettoyage et formulera des suggestions personnalisées de nettoyage, histoire d’être plus efficace sur la durée.

Sur l’application, outre les cartes, d’autres fonctionnalités sont aussi disponibles, comme la création de zones interdites au robot, la mise en place de routines ou encore le déclenchement automatique du robot même en votre absence. Le robot est par ailleurs compatible avec Google Assistant et Alexa pour pouvoir obéir à diverses requêtes vocales, comme l’ordre d’aspirer dans la cuisine, par exemple.

Un nettoyage complet

Concernant son action précisément, l’iRobot Roomba Combo j5+ effectue un nettoyage complet en lignes droites avec sa petite brosse latérale qui récupère toutes les saletés sur les côtés de vos pièces et ses rouleaux en caoutchouc qui soulèvent les débris et autres poussières ou poils d’animaux pour mieux les évacuer. Mais le robot ne se contente pas d’aspirer : il peut aussi peaufiner sa tâche avec un nettoyage humide grâce à une lingette en microfibre, qui s’occupera ainsi des taches sur le sol. Pour que le robot se mette en mode « Aspirer et laver », il suffira simplement de remplacer le bac d’aspiration par le bac muni de la lingette, et de remplir ce bac « Combo » d’eau et de solution de nettoyage. Cerise sur le gâteau, on peut aussi compter sur la technologie Dirt Detect, qui permet au robot de détecter les zones particulièrement sales du logement pour s’attarder davantage dessus. Notez tout de même que cette technologie n’est disponible que si le bac d’aspiration est inséré (et non le « Combo »).

Enfin, l’iRobot Roomba Combo j5+ s’accompagne d’une station d’autovidage qui récoltera toutes les saletés récoltées. Concrètement, le robot se nettoie lui-même et vide son bac d’aspiration dans un sac anti-allergènes pouvant contenir jusqu’à 60 jours de débris. De quoi avoir l’esprit tranquille pour deux bons mois. Sachez toutefois que le système d’autovidage est désactivé si le bac de lavage est utilisé.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.