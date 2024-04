Ces deux barres LED connectées Philips Hue sont à -40 %, l’assurance d’une ambiance cosy dans votre salon

Fixées derrière un téléviseur ou simplement installées sur un meuble, les barres lumineuses Philips Hue Play permettent de profiter d'une ambiance chaleureuse que l'on peut surtout personnaliser à sa guise. Si ce programme vous intéresse, sachez que chez Rue du commerce, le pack de deux barres LED, accompagnées d'un pont de connexion bien utile, est actuellement proposé à 109,99 euros au lieu de 179,99 euros.

Philips Hue est une vraie référence en matière d’éclairages connectés. Si ses ampoules sont les produits les plus mis en avant, ses autres modèles valent tout autant le détour, à l’image des barres lumineuses Hue Play. Ces dernières permettent, elles aussi, de profiter d’une ambiance chaleureuse et cozy bien immersive, surtout quand elles sont fixées derrière un téléviseur. Le seul bémol, c’est que, comme la majorité des produits de la gamme Philips Hue, ces références ne sont vraiment pas à la portée de toutes les bourses. D’où l’intérêt de guetter les promotions : en ce moment, le kit comprenant deux Philips Hue Play ainsi que l’indispensable pont de connexion Hue Bridge est justement proposé avec près de 40 % de réduction actuellement.

Les points essentiels des Philips Hue Play

Des barres LED avec 16 millions de nuances

Plusieurs installations possibles

Un pont de connexion pratique

Le protocole Zigbee, moins gourmand en énergie que le Wi-Fi

Les barres lumineuses connectées Philips Hue Play sont très faciles à installer : il suffit simplement de les brancher à un adaptateur secteur. Sachez qu’il est même possible d’en brancher plusieurs sur une même prise, histoire de gagner de la place et de ne pas avoir un amas de fils emmêlés au sol. Vous pourrez ensuite les installer sur un mur, sur un meuble (horizontalement ou verticalement, c’est vous qui voyez) ou même derrière un téléviseur pour un effet rétroéclairage aux petits oignons grâce à des clips et des rubans adhésifs fournis avec les Hue Play. De quoi profiter d’un effet immersif assuré avec ce halo lumineux aux airs d’Ambilight. Mais si vous souhaitez créer un réel Ambilight, qui synchronisera donc la lumière des Hue Play avec les contenus diffusés sur votre téléviseur, vous devrez vous munir d’un boîtier de synchronisation Sync Box, qui dispose de plusieurs ports HDMI et auquel on peut connecter jusqu’à quatre appareils. Vous pourrez aussi installer l’application Hue Sync TV, qui fait le même travail, mais elle est seulement disponible sur les téléviseurs Samsung.

Également inclus dans le kit, le pont de connexion Hue Bridge, qui doit être branché sur une prise secteyr, est la pièce maîtresse de votre installation. Il est en effet indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les éclairages Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, une solution moins gourmande en énergie que le Wi-Fi. Le pont doit aussi être connecté à votre box Internet, afin de profiter de toutes les fonctionnalités qu’il offre. Sans le pont, les éclairages Philips Hue peuvent s’appuyer sur le Bluetooth, mais le protocole Zigbee est tout de même bien plus pratique. De plus, ce réseau permet aux éclairages de fonctionner même lorsque le Wi-Fi en panne.

Des millions de nuances possibles

Une fois bien installées, les Hue Play sont capables de diffuser une lumière colorée. Vous pourrez choisir parmi plus de 16 millions de nuances colorées, mais également une lumière blanche à sélectionner parmi 50 000 nuances froides ou chaudes. Pour ce faire, rendez-vous sur l’application Philips Hue, sur laquelle on peut aussi régler l’intensité des couleurs choisies. Grâce au pont, vous pouvez aussi programmer des ambiances adaptées selon les occasions, simuler une présence ou encore prévoir l’extinction des lumières à l’heure souhaitée.

Notez aussi que grâce au pont, vous pourrez contrôler jusqu’à 50 éclairages dans tout votre domicile, au lieu de 10 maximum, placés dans une seule pièce, si le Hue Bridge n’est pas présent. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri sont enfin de la partie pour contrôler les Hue Play encore plus facilement. La prise en charge de Matter est aussi assurée grâce au pont.

