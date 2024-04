Ce casque sans fil à moins de 50 € est une très bonne alternative abordable aux Sony XM5 et Bose QC 45

Avec son Soundcore Life Q30, Anker propose une alternative aux références du marché des casques à annulation de bruit, le tout pour moins de 50 euros chez Cdiscount, soit presque la moitié du prix de base.

Quand on pense aux casques à réduction de bruit, ce sont surtout les marques comme Bose, Sony ou Apple. Néanmoins, il existe désormais des casques avec réduction de bruit active à des prix bien plus accessibles que des modèles haut de gamme. C’est le cas du Soundcore Life Q30 de chez Anker qui se retrouve à moins de 50 euros aujourd’hui.

Les points forts du casque Soundcore Life Q30

Un casque à petit prix

Une bonne réduction de bruit active

Une autonomie de 45 h

Lancé au prix de 89,99 euros, puis proposé aux alentours de 79,99 euros, le casque Soundcore Life Q30 d’Anker est actuellement à 48,99 euros chez Cdiscount, soit son meilleur prix jamais vu.

Léger et pensé pour le confort

Le casque Soundcore Life Q30 d’Anker reprend les principaux aspects de n’importe quel casque sans fil. Il s’agit d’un casque circum-aural, c’est-à-dire qu’il va englober l’ensemble de l’oreille et non pas de poser sur le pavillon auditif.

Il faut cependant se faire à l’idée que le plastique est omniprésent, et cela se ressent jusque dans l’écoute puisqu’il rend le son un brin disgracieux lorsqu’on bouge un peu trop. Autrement, si le Soundcore Life Q30 est bel et bien Bluetooth, vous pouvez tout de même l’utiliser en mode filaire, puisqu’un câble est fourni. Concernant son utilisation, Anker a intégré une puce NFC à ce casque Bluetooth, ce qui facilite l’appairage. Il vous suffit alors d’approcher le smartphone de l’oreillette droite pour le connecter.

Avec un mode ANC convaincant

Le Life Q30 de Soundcore est équipé d’un système de réduction de bruit active. En plus de l’isolation passive permise par son format circum-aural, le casque va utiliser différents microphones pour capter et analyser les sons extérieurs et restituer une inversion de phase. Ce mode peut d’ailleurs être réglé directement depuis l’application Soundcore avec la présence de trois modes principaux : réduction du bruit, modes transparence ou normal. Ce n’est pas au niveau de la restitution d’un casque haut de gamme comme le Sony WH-1000XM5 ou l’Apple AirPods Max, mais c’est suffisamment efficace pour entendre les discussions ou la circulation autour de vous.

Avec ses deux transducteurs de 40 mm de diamètre, le Soundcore Life Q30 procure un résultat sonore équilibré et chaleureux. Notez qu’il n’est cependant pas compatible avec l’aptX et le LDAC, mais les compatibilités avec les codecs classiques AAC et SBC sont de la partie.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le modèle promet une belle endurance. Lors de notre test, le Soundcore Life Q30 a pu fonctionner pendant 45 h et 30 minutes consécutives, avec l’annulation de bruit, ce qui est plus que ce qu’annonce la marque. Pour la recharge, il est fourni avec un câble USB-A vers USB-C, tandis que le casque en lui-même intègre une prise USB-C. Pour une charge complète, comptez un peu moins de 2 heures.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Soundcore Life Q30 d’Anker.

Afin de comparer le Soundcore Life Q30 d’Anker avec d’autres produits disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques sans fil pas chers du moment.

