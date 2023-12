Le Anker SoundCore Life Q30 est le casque sans fil pas cher parfait à mettre sous le sapin

Envie de craquer pour un casque à réduction de bruit pour Noël ? Le Soundcore Life Q30 d’Anker est un bon choix, surtout qu’il ne coûte plus qu’une cinquantaine d’euros aujourd’hui sur Amazon.

Pour celles et ceux dont le budget est assez serré ou qui souhaitent tout simplement ne pas dépenser plus de 300 euros dans un casque Bluetooth, il en existe certains à prix raisonnable et qui profite de fonctionnalités poussées. C’est le cas, par exemple, du Soundcore Life Q30 d’Anker qui propose une réduction de bruit active plutôt réussi, et dont l’autonomie est suffisamment costaud pour tenir une journée. Il devient une excellente affaire maintenant qu’il perd 33 % de son prix.

Ce qu’on apprécie du Soundcore Life Q30 d’Anker

Un casque imposant, mais confortable

La qualité de la réduction de bruit active

Une autonomie solide

Proposé au tarif de 80 euros, le casque Soundcore Life Q30 d’Anker s’affiche en ce moment en promotion à 53,19 euros sur le site d’Amazon.

Un casque volumineux, mais agréable à porter

Le Soundcore Life Q30 d’Anker est un casque circum-aural qui vient englober l’ensemble de l’oreille. Même si ce format est plus encombrant, il a le mérite de proposer une meilleure isolation passive qu’un modèle supra-aural. Une fois sur la tête, il est confortable sur le crâne, d’autant plus que les coussinets qui tapissent les oreillettes ne sont pas rigides, ce qui évite toute gêne.

On peut lui reprocher son design en plastique, qui se ressent jusque dans l’écoute puisqu’il rend le son un peu disgracieux lorsqu’on bouge un peu trop. Il n’y a que sur l’arceau, pour des raisons de solidité et de flexibilité, qu’Anker a intégré du métal. Il peut d’ailleurs se replier et pivoter sur plus de 90 degrés pour être transporté facilement.

Une réduction de bruit active surprenante (dans le bon sens)

Là où il impressionne, c’est dans sa capacité à réduire les bruits extérieurs. Pour son tarif, sa réduction de bruit active est efficace, et c’est plutôt rare de trouver de bonnes performances sur des modèles abordables. Elle n’arrive pas au niveau des cadors dans ce domaine, mais se défend quand même très bien et filtre efficacement les bruits extérieurs. Trois filtres différents seront d’ailleurs présents pour s’adapter à toutes les situations : transport, intérieur et extérieur.

Côté audio, on a un son plutôt équilibré et chaleureux, avec toutefois un accent mis sur les médiums. Notez tout de même qu’il n’est pas compatible avec l’aptX et le LDAC, mais les compatibilités avec les codecs AAC et SBC ainsi que le Bluetooth multipoint sont de la partie. Dernière bonne surprise, ce casque est endurant. Durant notre test, il a pu fonctionner pendant 45 h et 30 minutes consécutives, avec l’annulation de bruit, ce qui est plus que ce qu’annonce la marque. Quant à la recharge, il faudra 1 h 45 avant que le Life Q30 ne soit complètement chargé.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le casque Soundcore Life Q30 de Anker.

Si vous souhaitez découvrir les autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2023.

