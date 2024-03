Un casque avec réduction de bruit à moins de 35 € ? C’est possible sur Amazon

Les casques Bluetooth dotés de la réduction de bruit active sont bien souvent trop onéreux. Il est toutefois possible de dénicher des références à petit prix qui ne font pas l'impasse sur cette technologie, à l'image du casque Anker Soundcore Q20i, affiché à seulement 34,19 euros pendant les ventes flash de printemps d'Amazon, au lieu de 49,99 euros.

La réduction de bruit active, qui nous permet de nous isoler dans une bulle grâce à la suppression des bruits environnants, est sans aucun doute l’une des technologies les plus recherchées sur le secteur des casques audio. Mais pour en profiter, il faut bien souvent acheter des modèles parfois très (ou trop) onéreux. Heureusement, il n’est pas impossible de tomber sur des pépites idéales pour les petits budgets, comme le casque Bluetooth Anker Soundcore Q20i, qui propose l’ANC pour moins de 35 euros pendant les ventes flash de printemps d’Amazon.

Les points essentiels du casque Anker Souncore Q20i

La réduction de bruit active

Un format circum-aural

Une autonomie de 40 heures

Initialement affiché à 49,99 euros, puis réduit à 37,99 euros, le casque Anker Soundcore Q20i (coloris blanc) est désormais proposé à 34,19 euros sur Amazon grâce au coupon de 10 % à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

L’ANC à petit prix

Le casque Anker Soundcore Q20i est un modèle plutôt sobre et élégant qui dispose surtout d’un format circum-aural : chaque écouteur englobe donc l’oreille au lieu de simplement se poser dessus. De quoi maximiser le confort une fois posé sur le crâne. Ajoutons à cela des coussinets en mousse à mémoire de forme ainsi qu’un rembourrage du bandeau, qui rendront le port du casque bien plus agréable, y compris après plusieurs heures d’écoute. On aurait tout de même aimé qu’il dispose d’une certification IP pour pouvoir l’utiliser sous la pluie ou en entraînement.

On pourra toutefois (et heureusement) l’utiliser dans un environnement bruyant tout en étant plongé dans une bulle de calme, et ce grâce à la réduction de bruit active intégrée. Le Soundcore Q20i est en effet équipé de micros internes et externes qui viendront capter les bruits environnants pour les gommer ensuite pendant l’écoute de nos titres ou podcasts. Rappelons aussi que le format circum-aural suffit déjà à offrir une isolation passive efficace. Mais avec l’ANC en plus, les sons extérieurs vont être réduits de manière significative. Toutefois, à un tel prix, on ne peut pas s’attendre à une qualité de suppression des sons comparable à ce que font Bose ou Sony, les mastodontes du secteur, et certains bruits plus aigus ou plus intenses pourraient ne pas être suffisamment effacés par le casque. Enfin, un mode Transparence est aussi disponible.

Une autonomie généreuse

Le casque Anker Soundcore Q20i embarque des transducteurs dynamiques de 40 mm censés produire un son détaillé et bien équilibré. Il est par ailleurs compatible avec les codecs Belutooth SBC et AAC et offre même une certification Hi-Res Audio. La fonction BassUp permet de son côté d’augmenter la puissance des basses. Sur l’application de la marque, on pourra aussi personnaliser et ajuster le son selon nos préférences. Et pour ne rien gâcher, le Bluetooth multipoint est aussi de la partie pour pouvoir connecter le casque à deux appareils en simultané et de basculer de manière fluide entre eux.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet une utilisation de 40 heures avec la réduction de bruit activée, et même 60 heures sans, avant de devoir passer par la case recharge. Bien sûr, tout dépendra d’autres facteurs, comme le volume choisi, par exemple. Pour la recharge, cela se passe via un port USB-C. Deux heures sont nécessaires pour passer de 0 à 100 % de batterie, mais il est possible de gagner 4 heures d’écoute en seulement 10 minutes de charge.

