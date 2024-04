159 €, c’est le super prix de cet écran PC gamer de 27 pouces en QHD grâce à cette promotion chez Carrefour

L'écran PC est un élément à ne pas négliger dans son setup de gamer, après tout, c'est à travers lui qu'on visualise et que l'on ressent pleinement ses jeux. Si certains modèles coûtent plusieurs centaines d'euros, d'autres comme l'Iiyama G2740QSU-B1 prodiguent une bonne expérience sans que l'on ait besoin de casser sa tirelire. Chez Carrefour, cet écran PC est disponible à 159,99 euros au lieu 199,99 euros.

Il est possible de mettre la main sur un bon écran PC gamer sans se ruiner, c’est du moins ce que propose ce modèle de 27 pouces du constructeur nippon Iiyama. Disons-le de suite, il ne s’agit pas d’un écran haut de gamme avec beaucoup de fonctionnalités, le G2740QSU-B1 regroupe l’essentiel pour travailler ou jouer dans de bonnes conditions. En ce moment, l’Iiyama G2740QSU-B1 est en promotion chez Carrefour avec une réduction de 20 % qui en fait une très bonne affaire.

L’Iiyama G2740QSU-B1 en résumé

Un moniteur de 27 pouces en définition QHD

Un temps de réponse minime : 1 ms

Compatible avec AMD FreeSync

Au lieu de 199,99 euros habituellement, l’Iiyama G2740QSU-B1 est maintenant disponible en promotion à 159,99 euros chez Carrefour.

Un écran pas cher pour une belle définition

L’Iiyama G2740QSU-B1 est un écran PC gamer qui va au plus simple, que ce soit par son design ou sa fiche technique. Il ne se démarque pas par son design, borderless soit dit en passant afin de favoriser l’immersion, ni par son ergonomie limitée qui permet uniquement de l’incliner en avant et en arrière. Avec sa norme VESA 100 x 100 mm, il peut se fixer à un mur ou à un support d’écran. Du côté de la connectique, on peut compter sur un DisplayPort, un port HDMI, deux ports USB-A et un port jack 3.5 mm.

C’est un peu plus brillant en ce qui concerne la dalle. Si la majorité des modèles de ce segment tarifaire se contente d’une définition en Full HD, l’Iiyama G2740QSU-B1 se paye le luxe d’une définition en QHD (2 560 x 1 440 pixels), ce qui est très appréciable. De plus, sa dalle IPS-LCD est très prisée des gamers puisqu’elle confère des angles de vision ouverts et une restitution fidèle des couleurs. Enfin, la fonction « Black Tuner » permet d’ajuster la luminosité et les niveaux de noir pour un affichage mieux détaillé des zones sombres.

Un temps de réponse parfait pour le jeu

Le grand atout de l’Iiyama G2740QSU-B1 est son temps de réponse de seulement une milliseconde, une valeur référence dans le milieu du gaming. Concrètement, cette donnée représente la capacité du moniteur à afficher des images nettes en mouvement, plus le temps de réponse est bas, moins les images en mouvement sont floues. Toutefois, ce temps de réponse aurait pu démontrer toute son utilité si le taux de rafraîchissement de cet écran était élevé, mais ici, il n’excède pas les 75 Hz, ce qui n’en fait pas le mieux adapté pour les jeux les plus nerveux.

Iiyama va quand même jusqu’au bout en dotant son G2740QSU-B1 de la compatibilité avec AMD FreeSync. Cette technologie VRR synchronise le frame rate de la carte graphique avec le taux de rafraîchissement de l’écran, cela permet de prévenir certains défauts d’affichage tels que le tearing qui prend la forme de « hachure » sur l’écran, les saccades et les effets de flou. En clair, l’affichage est fluide, et ce peu importe les conditions, mais encore plus de fluidité n’aurait pas été de trop.

