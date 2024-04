Xiaomi Redmi Note 13 : le TOP 1 des smartphones pas chers l’est encore moins avec cette offre

À la recherche d'un smartphone pas cher ? Le Xiaomi Redmi Note 13 4G est le parfait candidat : puissance acceptable, belle autonomie et un écran bien loti. On le trouve aujourd'hui en promotion à 189 euros au lieu de 229 euros, dans sa version 8+128 Go.

Comme toujours avec la série Redmi, Xiaomi vise le meilleur rapport qualité-prix. Le Redmi Note 13 4G a de sérieux atouts pour plaire, en plus de son tarif contenu, il jouit d’un excellent écran et d’une bonne autonomie. Il fait même partie du haut du panier dans sa catégorie et se place numéro 1 des meilleurs smartphones à moins de 200 euros. Aujourd’hui sa version 8 + 128 Go coûte 40 euros de moins.

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 13 4G

Un joli design et une bonne qualité d’écran

Des performances équilibrées

Une autonomie d’une journée

Sorti dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 229,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 4G est actuellement en promotion à 189,90 euros sur le site de la marque. On le trouve au même prix sur Amazon.

Le meilleur smartphone pas cher

Le Xiaomi Redmi Note 13 4G profite d’une qualité de fabrication de bon niveau. S’il a tendance à garder les traces de doigts, nous avons peu de choses à lui reprocher. La prise en main confortable avec les tranches plates et les boutons sont bien positionnés, facilement accessibles et réactifs. À l’avant, il est équipé d’une dalle Amoled de 6,67 pouces avec une résolution de 2 400 × 1 080 pixels. Même s’il n’est pas parfait, il offre des prestations d’excellente tenue à ce niveau de prix. Il assure une belle finesse d’affichage, et à l’instar de son prédécesseur, il offre un taux de rafraîchissement adaptable à 60 ou 120 Hz, ce qui est rare sur cette gamme de prix.

Il brille également dans une autre catégorie : l’autonomie. Avec sa batterie de 5 000 mAh, il peut être utilisé une bonne journée de travail tout en étant très actif. Si vous n’abusez ni des notifications ni des jeux vidéo, il pourra tenir un peu plus d’une journée. La marque fournit un chargeur de 33 W qui permet de récupérer 50 % en un peu moins de trente minutes.

Avec quelques concessions

Au vu de son tarif, sachez que les performances sont peu impressionnantes. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 680, avec 4 Go de mémoire vive. Au quotidien, le téléphone est assez fluide, avec quelques lenteurs ici ou là . Par contre, il n’est pas fait pour les joueurs de jeux 3D. Avec toutes les options au minimum, l’appareil peine à rester stable lors de notre test, avec une animation qui oscille entre 11 et 18 fps. Sur la partie logicielle, le Redmi Note 13 4G peut compter sur l’interface MIUI 14 basée sur Android 13, qui devrait prochainement être remplacé par HyperOS.

Enfin, sur le volet photo, le Redmi Note 13 embarque un capteur grand-angle de 108 mégapixels, d’un ultra-grand-angle de 8 mégapixels  et d’un macro de 2 mégapixels. En réalité, les clichés sont capturés en 12 Mégapixels. En plein jour, les performances sont honorables, mais sans plus. Cela suffit pour la majorité des usages, comme pour les réseaux sociaux, par exemple. Il offre un bon contraste, la luminosité est assez bien gérée, et les couleurs, bien que pâles, sont assez naturelles. La marque a fait des progrès sur son mode nuit, mais ce dernier reste encore peu exploitable.

Découvrez plus d’informations dans notre test sur le Xiaomi Redmi Note 13 4G.

