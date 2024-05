Boulanger fait déjà perdre 250 € au Samsung Galaxy Book 4, un laptop puissant équipé des nouveaux processeurs basse consommation d’Intel

Le Galaxy Book 4 est le petit nouveau des PC portables de Samsung. Il a beaucoup de qualités, notamment son prix qui passe aujourd'hui de 949 euros à seulement 699 euros grâce à cette offre chez Boulanger.

Samsung a dévoilé au MWC 2024 ses Galaxy Book 4, une gamme qui compte 4 modèles différents et beaucoup de configurations possibles. Le plus abordable a beau ne pas intégrer de GPU, le Nvidia GeForce RTX 4070 ou d’écran Dynamic Amoled 2X à 120 Hz, mais son rapport qualité-prix est vraiment intéressant. C’est une machine séduisante pour qui veut travailler efficacement, que ce soit à la maison ou en déplacement, sans se soucier de l’autonomie.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy Book 4

Un laptop soigné et léger avec un écran FHD+ de 15,6 pouces

Un Intel Core 5 120U + 8 Go de RAM + 256 Go de SSD

Une connectique généreuse

Le Samsung Galaxy Book 4 est disponible dans sa version 8 Go RAM et 256 Go SSD à 949 euros depuis le lancement, mais en ce moment, Boulanger le propose à seulement 699 euros grâce à une remise immédiate de 150 euros et une ODR de 100 euros.

Un ultrabook léger qui ne délaisse pas la connectique

Même sur le modèle le plus abordable de la gamme, Samsung prend soin d’offrir une machine soignée avec un gris métallique, tout en sobriété. Il conserve les mêmes traits que ses prédécesseurs et mise sur sa finesse avec 15,4 mm d’épaisseur et son poids de seulement 1,55 kg. Il est donc facile à transporter lors de vos déplacements, et prend peu de place. Malgré son petit gabarit, on apprécie de retrouver une connectique complète comptant deux ports USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI, une prise RJ45, et enfin un emplacement microSD et une prise audio.

À l’avant, Samsung continue de proposer une simple dalle LCD avec une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) sur 15,6 pouces. Une diagonale confortable, limité à 60 Hz, mais taillée pour la productivité puisqu’elle laisse la possibilité d’ouvrir plusieurs onglets et de les garder lisibles, contrairement à un 13 pouces qui peut se révéler juste pour certains.

À l’aise pour les usages du quotidien

Du côté de l’animation, le Galaxy Book 4 s’équipe d’un Intel Core 5 120U assisté par 8 Go de RAM LPDDR4X. Ce processeur doté de 10 cœurs et capable d’atteindre une fréquence maximale de 5 GHz. Une configuration simple, mais qui suffit pour accomplir les tâches bureautiques et faire du multitâche. Sa puce graphique intégrée Intel Iris Xe l’autorise même à s’adonner à certaines tâches graphiques comme le montage et la retouche photo.

Pour compléter cette configuration, un SSD NVMe de 256 Go assure le stockage. Il prendra tout son sens pour une personne propriétaire d’un Samsung Galaxy, et qui voudrait étendre cette expérience avec un PC de la même marque. Et pour en faire un bon compagnon de travail, la firme sud-coréenne y intègre une batterie de 54 Wh, laquelle permet de faire tenir l’appareil 10 heures avec un usage mixte. Sans compter son chargeur ultra compact de 45 W qui se transportera partout.

Si vous souhaitez comparer le Samsung Galaxy Book 4 avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros du moment.

