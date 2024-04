Sosh lance un nouveau forfait mobile 10 Go à petit prix pour faire face à la concurrence

Après un forfait de 40 Go à moins de 10 euros par mois qui a beaucoup fait parler de lui, Sosh remet le couvert avec un nouveau forfait encore moins cher, mais avec moins de data. Celui-ci propose une enveloppe de 10 Go en 4G/4G+ à seulement 6,99 euros par mois et est réservé uniquement aux nouveaux clients.

Malgré un ralentissement de l’inflation ces dernières semaines, la baisse des prix n’est pas près de se faire ressentir et on cherche encore à faire des économies sur certains postes de dépense pour alléger la pression financière. On peut par exemple faire le choix de forfaits mobiles et internet moins chers, d’ailleurs, Sosh vient de lancer un nouveau forfait pas cher après le succès de celui de 40 Go à moins de 10 euros par mois. Celui-ci propose une enveloppe de 10 Go pour seulement 6,99 euros par mois.

Pourquoi choisir ce forfait chez Sosh ?

Pour profiter du réseau Orange à petit prix !

Une enveloppe de 10 Go en France et de 10 Go en Europe/DOM

Les appels et les SMS/MMS illimités

En ce moment, le forfait Sosh mobile de 10 Go est disponible à 6,99 euros par mois sans augmentation de tarif au bout de la première année et toujours sans engagement. Cette offre est disponible uniquement pour les nouveaux clients.

Un nouveau forfait anti-inflation

Un kebab, une place de ciné ou un livre de poche, c’est l’équivalent de ce que coûte ce nouveau forfait Sosh mobile de 10 Go par mois. Ce nouveau bon plan de la filiale low-cost d’Orange propose une enveloppe de data en 4G/4G+ sur le réseau mobile de sa maison-mère, reconnue comme étant le meilleur réseau mobile de France selon l’ARCEP. Le réseau Orange couvre 99 % de la population métropolitaine en 4G et propose des débits supérieurs à la moyenne.

En plus d’une enveloppe de 10 Go de data à utiliser depuis la France métropolitaine, ce nouveau forfait Sosh met également à disposition une enveloppe de 10 Go à utiliser dans la zone Europe (hors Suisse et Andorre) et dans les DOM. Ce n’est pas très élevé, mieux vaut adopter ce forfait si l’on est souvent connecté à un réseau Wi-Fi. Si le plafond est dépassé, il n’y a pas de surfacturation, mais une réduction du débit. Il est tout de même possible de recharger son forfait avec quelques Go sur l’application MySosh.

Communications illimitées (ou presque) !

Ce nouveau forfait Sosh mobile permet de profiter aussi des appels et des SMS/MMS illimités en France ou vers la France si l’on se trouve à l’étranger. Pour les communications internationales, il y a évidemment une surfacturation. Bien entendu, les télécommunications ne sont pas exactement « illimitées », Sosh précise qu’il y a une limite de 250 correspondants par mois et de 3 heures par appel. Cela reste amplement suffisant pour avoir des nouvelles de ses proches ou pour passer des coups de fil dans un cadre professionnel.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur les offres de Sosh.

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

