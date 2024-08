Le vélo électrique de Decathlon avec 100 km d’autonomie est de retour à un super prix

Decathlon propose une large gamme de vélos électriques en tous genres et l’un de ses modèles les plus polyvalents, le Riverside 520 E, est proposé en ce moment à 999 euros au lieu de 1 399 euros.

Face à une circulation automobile infernale et à des transports communs de plus en plus chers, la communauté des adeptes de la mobilité électrique continue de grandir, qu’ils soient en VAE, vélo cargo ou trottinette électrique. Envie de franchir le pas ? Decathlon est l’un des acteurs les plus sérieux de ce marché et il propose actuellement son Riverside 520 E en promotion. Ce vélo électrique polyvalent profite actuellement d’une réduction de 400 euros.

Le Decathlon Riverside 520 E en résumé

Un VAE polyvalent doté d’un cadre haut

Un moteur de 250 W avec un couple de 42 Nm

Une énorme autonomie de 100 km !

Au lieu de 1 399 euros habituellement, le Decathlon Riverside 520 E (cadre haut) est maintenant disponible en promotion à 999 euros chez Decathlon. De plus, il est possible d’obtenir des aides de l’État pour l’achat de ce type de véhicule, leur montant dépend de votre situation fiscale.

Un VAE populaire mais qui a son petit défaut

À première vue, le Decathlon Riverside 520 E est un vélo électrique comme les autres. Il est conçu avec un cadre haut, ce qui le rend plus compliqué à enfourcher, mais l’enseigne française a corrigé cela en proposant depuis quelques mois une version avec un cadre bas, plus pratique pour les moins souples d’entre nous. À savoir que cette monture en promotion a un cadre haut.

Le Decathlon Riverside 520 E est conçu avec un cadre en aluminium et peut peser dans les 22 kg en comptant sa batterie, il peut donc s’avérer délicat de le monter dans une cage d’escalier. Du côté des équipements, Decathlon le dote de roues de 28 pouces avec pneus renforcés, d’une fourche avec un débattement de 63 mm, de freins à disques hydrauliques, de feux avant et arrière alimentés par la batterie et d’un écran de contrôle rétro-éclairé affichant les informations relatives à la conduite.

Pour les trajets du quotidien et les grandes balades

Parlons bien, parlons puissance. Le Decathlon Riverside 520 E s’appuie sur un moteur de roue arrière brushless d’une puissance de 250 W et doté d’un couple moteur de 42 Nm. C’est parfait aussi bien pour les trajets du quotidien entre le domicile et le lieu de travail que pour les longues balades le week-end, et c’est même suffisant pour les parcours avec un peu de dénivelé. Trois modes d’assistance sont proposés : le mode doux, le mode modéré et le mode boost pour aborder les montées un peu plus raides.

Avec la législation en vigueur, ce vélo électrique n’est pas en mesure d’aller au-delà de 25 km/h, mais il peut au moins nous emmener très loin rien que sur une charge. Decathlon avance une autonomie maximale de 100 km grâce à une batterie de 500 Wh, un score qu’il est possible d’obtenir en mode doux, sur terrain plat et par beau temps. Avec le mode boost, cette autonomie grimpe à 60 km, ce qui est là aussi un bon résultat.

Afin de comparer le Decathlon Riverside 520 E avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vélos électriques du moment.

