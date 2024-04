La plus premium des liseuses d’Amazon est de retour à son prix le plus bas

La Kindle Oasis est la liseuse la plus haut de gamme d'Amazon, et ses nombreuses fonctionnalités justifient ce statut. Cette référence premium n'est pas souvent en promotion, mais c'est bel et bien le cas en ce moment : la version 32 Go se retrouve à 209,99 euros au lieu de 279,99 euros.

Concurrencé en France par les Kobo, Amazon reste tout de même leader sur le marché des liseuses avec ses Kindle. La gamme est aujourd’hui très fournie et comporte des modèles pour tous les budgets. La Kindle Oasis, la plus haut de gamme de ces liseuses, est celle qui embarque le plus de technologies, ce qui justifie aussi son prix de base très élevé. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est plus abordable actuellement grâce à une réduction de 25 %.

Les points forts de la Kindle Oasis

De jolies finitions

Le rétroéclairage à température variable

Des boutons très pratiques

Initialement proposée à 279,99 euros, la Kindle Oasis avec 32 Go de stockage est désormais affichée à 209,99 euros sur Amazon, ce qui est le prix le plus bas proposé pour cette liseuse premium.

Si vous n’avez pas le budget pour la Kindle Oasis, sachez que la Kindle Paperwhite est aussi en promotion : Amazon la propose à 129,99 euros au lieu de 169,99 euros.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant la Kindle Oasis.



Une liseuse très agréable en main

La Kindle Oasis a certainement le design le plus original de la gamme d’Amazon. Contrairement aux autres liseuses de la marque, elle est équipée d’une bordure droite plus large et plus épaisse qui forme une espèce de poignée. Un ajout qui permet d’améliorer nettement la préhension, et ce, que l’on porte la liseuse de la main gauche ou de la main droite, puisque la Kindle est dotée d’un accéléromètre qui va lui permettre de savoir dans quel sens on la tient. De plus, cette bordure intègre deux boutons physiques pour tourner les pages en plus de l’écran tactile. On pourra ainsi utiliser la liseuse avec une seule main si besoin, ce que n’autorisent pas les autres Kindle, sur lesquelles on doit appuyer à gauche de l’écran tactile pour tourner les pages.

Autrement, les finitions de cette liseuse sont tout à fait soignées. On a ici droit à un châssis en métal et à un revêtement mat et en verre de l’écran, qui contribuent à donner un aspect premium à l’appareil. La Kindle Oasis a aussi l’avantage d’être plutôt légère avec ses 188 g sur la balance, mais aussi étanche grâce à sa certification IPX8. Parfait pour lire dans le bain ou au bord d’une piscine cet été.

Un écran pratique et confortable

La Kindle Oasis est dotée d’un écran e-ink de 7 pouces qui permet d’afficher 300 pixels par pouce et 16 niveaux de gris, du blanc au noir. La lecture est donc confortable et les images affichées sont assez riches en détail. Mais la véritable valeur ajoutée de cet écran, ce sont les technologies intégrées qui vont enrichir l’expérience. On peut d’abord profiter d’une très belle fluidité à chaque changement de page. De plus, il est possible de régler le rétroéclairage de l’écran non seulement en intensité, mais aussi en couleur : on peut ainsi réduire la lumière bleue émise par l’écran et plutôt opter pour une couleur plus chaude et moins agressive, parfaite pour le moment du coucher. Notez qu’on peut modifier ce réglage manuellement, mais aussi le paramétrer pour qu’il s’allume automatiquement à heure fixe ou en fonction du coucher et du lever du soleil : ainsi, la lumière plus chaude sera activée au bon moment, chaque jour. Pour couronner le tout, la Kindle Oasis peut adapter sa luminosité en fonction de l’éclairage ambiant.

Enfin, la Kindle Oasis marque des points avec son excellente autonomie. Au cours de notre test, nous avons pu utiliser la liseuse pendant 2 semaines à raison d’une heure de lecture par jour, avec une bonne demi-heure de rétroéclairage à 8/24 et le Wi-Fi allumé en permanence. Au terme de ces deux semaines, il restait 30 % de batterie. Pour ce qui est de la recharge, celle-ci est assez longue : avec le câble USB/micro-USB fourni avec la liseuse, et que l’on a connecté à un chargeur 5 W, cela nous a pris un peu plus de deux heures pour passer de 30 % à 100 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Kindle Oasis.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la gamme de Kindle avant de miser sur l’une d’entre elles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des liseuses d’Amazon.

