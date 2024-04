E.Leclerc baisse déjà le prix du Galaxy A05s, le moins cher des nouveaux smartphones Samsung

Le Galaxy A05s est le smartphone premier prix de Samsung. Pour 169 euros, il faut bien s'attendre à des concessions, mais si votre budget est limité, celui-ci devrait vous plaire. Il est d'ailleurs en promotion à 154 euros chez E.Leclerc.

Avec son Galaxy A05s, Samsung entend porter l’expérience Galaxy sur un smartphone accessible pour le grand public. Alors, certes, la liste de ses défauts est un peu plus fournie que celle de ses qualités, mais pour ce prix, vous profiterez de l’essentiel avec le savoir-faire de Samsung pour un prix très contenu grâce à cette réduction.

Que propose le Samsung Galaxy A05s ?

Un écran Full HD+ de 6,7 pouces rafraîchi à 90 Hz

Une puce entrée de gamme : Snapdragon 680

Une batterie de 5 000 mAh

Avec un prix de lancement à 169 euros, le Samsung Galaxy A05s est aujourd’hui disponible en promotion à 154 euros sur le site E.Leclerc.

Un look un peu daté, mais soigné

Esthétiquement, le Galaxy A05s n’est pas des plus modernes. Bien construit, il est dommage de retrouver la caméra selfie en goutte d’eau, le menton assez gigantesque et les bordures larges. Autre regret, l’absence de la technologie Amoled. Pour ce prix, l’appareil de Samsung met en avant un écran LCD de 6,7 pouces en définition Full HD+ (2 400 × 1 080 pixels), avec tout de même un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une navigation plus fluide.

Côté photo, il embarque un module composé de trois capteurs. L’appareil photo principal est doté d’un objectif grand-angle de 50 mégapixels. On va par ailleurs retrouver deux capteurs de 2 mégapixels, pour la macro et pour le mode portrait. Forcément, il ne faudra pas être très exigeant. Ce n’est pas le meilleur photophone proposé par la marque, mais il assura quelques bons clichés, quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies.

Un simple smartphone, qui va à l’essentiel

La partie performances est vraiment ce qui pêche dans ce Galaxy A05s. Sa puce Snapdragon 680, associée à 4 Go de RAM, n’est pas la puissante du marché. Nous allons bientôt le tester, pour vous donner un avis plus concret, mais nous ne vous attendez pas à une grande réactivité au quotidien. Son véritable atout, c’est de tourner sous Android 14 avec la dernière version de l’interface coréenne : One UI 6, avec quelques fonctionnalités que l’on trouve sur les appareils haut de gamme de la firme, mais à un prix beaucoup plus abordable. En plus, ce smartphone tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle.

Enfin, on va apprécier sa grande autonomie permise par une batterie de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, l’appareil peut tenir une bonne journée, voire deux si vous avez un usage léger. En revanche, si la marque annonce une charge dite rapide, elle s’élève à 25 W.

Pour comparer le Samsung Galaxy A05s avec d’autres références à petit prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

