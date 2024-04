On prévoit déjà l’hiver prochain avec ce chauffage intelligent Xiaomi à moitié prix

Certes, la période hivernale est derrière nous, mais ce n'est pas encore l'été non plus. Si vous recherchez en ce moment en chauffage d'appoint avec des fonctionnalités intelligentes, Xiaomi propose en ce moment son Smart Tower Heater Lite à 59,99 euros au lieu de 129,99 euros.

À l’approche de la période estivale, il est bien plus naturel de penser à s’offrir un ventilateur, voire un climatiseur, qu’un chauffage d’appoint. Pourtant, certains fabricants de chauffage proposent déjà à leurs clients d’anticiper les froides journées d’hiver en baissant le prix de certains de leurs appareils. Si vous faites partie de ceux qui préfèrent assurer leurs arrières pour ne pas se retrouver à devoir acheter un chauffage hors de prix en plein mois de décembre, vous pourrez par exemple opter pour le Smart Tower Heater Lite de Xiaomi, qui dispose de plusieurs fonctionnalités intelligentes et que l’on trouve actuellement à moitié prix aujourd’hui.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Smart Tower Heater Lite

Chauffe très vite

Propose une température constante intelligente

Peut être contrôlé à la voix

Initialement proposée à 129,99 euros, la Xiaomi Smart Tower Heater Lite est aujourd’hui affichée à 59,99 euros sur mi.com.

Un chauffage d’appoint compact et facile à porter

Comme son nom l’indique, la Xiaomi Smart Tower Heater Lite est un chauffage d’appoint qui se présente sous la forme d’une petite tour. Son design n’est pas vraiment remarquable, ni très élégant, mais sa forme fine et sa hauteur qui ne dépasse pas les 50 cm lui permettent de rester assez discret dans une pièce. Surtout, ce chauffage est suffisamment léger (2,2 kg) pour que l’on puisse le porter facilement et le déplacer au gré de ses besoins. Une poignée encastrée simplifie en plus son transport.

Sur le haut de la Xiaomi Smart Tower Heater Lite, on trouve des boutons physiques permettant de contrôler la température du chauffage. Mais notez que la tour peut aussi être contrôlée grâce aux assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Et ce, que vous soyez situés près du chauffage ou hors du domicile, puisque les commandes vocales peuvent être effectuées à distance depuis un smartphone, par exemple. Depuis l’application Xiaomi Home, vous pourrez aussi allumer le chauffage même lorsque vous n’êtes pas chez vous, mais aussi régler la température et la durée du chauffage.

Une chaleur émise rapidement

Au total, quatre modes de chauffage sont mis à disposition : le mode Température constante, qui permet de régler la température entre 22°C et 28°C et qui est idéal pour les grandes pièces ; le mode Chaleur intense, qui fait grimper le chauffage à pleine puissance (2 000 W) et que l’on réservera aux journées particulièrement froides ; le mode Chaleur modérée, parfait pour les journées fraîches ; et enfin le mode Naturel, qui se charge d’augmenter la circulation de l’air dans la pièce. Sachez que quand le mode Température constante est activé, le thermostat intégré peut réduire automatiquement la consommation d’énergie lorsque la température visée est atteinte. Un bon moyen de maintenir la chaleur dans la pièce tout en économisant de l’énergie.

Xiaomi promet par ailleurs que le radiateur en céramique intégré peut chauffer en 3 secondes seulement. La Smart Tower Heater Lite est aussi capable de projeter un débit d’air frontal à 70° grâce à son ventilateur axial. Et le tout, sans trop vous casser les oreilles puisque le niveau sonore n’excède pas les 41 dB(A), selon la marque. Enfin, Xiaomi n’a pas négligé la sécurité en programmant automatiquement un refroidissement de 30 secondes une fois l’appareil atteint ou encore en faisant en sorte que l’alimentation de l’appareil soit coupée automatiquement en cas de surchauffe.

Si vous optez pour la solution de Xiaomi, mais que vous souhaitez contrôler la température de votre intérieur pour ne pas le chauffer inutilement, vous pourrez toujours compléter le chauffage d’appoint par un thermostat connecté : voici notre guide des meilleures références du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.