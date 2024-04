Aujourd’hui, l’Apple Watch Ultra 2 a droit à une nouvelle baisse de prix grâce à Amazon

L'Apple Watch Ultra 2 est quasiment une copie de sa prédécesseure, mais elle a tout de même bénéficié de quelques améliorations qui la rendent tout à fait digne d'intérêt. Et la bonne nouvelle, c'est que si elle a été lancée à un prix vraiment très élevé, ce dernier vient de diminuer sur Amazon, qui la propose à 836 euros au lieu de 899 euros.

Un an seulement après le lancement en grande pompe de l’Apple Watch Ultra, une montre connectée massive qui se veut avant tout taillée pour les sportifs, la marque en a sorti une deuxième version, l’Apple Watch Ultra 2. Certes, la firme de Cupertino a repris la majorité de la fiche technique du premier modèle pour sa deuxième mouture, mais quelques nouveautés sont tout de même apparues. Elle n’est toutefois pas dénuée de défauts, qui pourraient être rédhibitoires pour certains, surtout vu le prix de base très élevé de la montre. On préfère donc nettement quand elle est moins chère, comme c’est le cas actuellement grâce à une petite réduction de 7 %.

Les points forts de l’Apple Watch Ultra 2

Un écran toujours aussi beau

Les nouveautés sympathiques de watchOS 10

Une meilleure autonomie

Un design inchangé, un écran toujours aussi beau

Difficile de trouver de vraies différences physiques entre l’Apple Watch Ultra première du nom et la Watch Ultra 2. On retrouve ici le même style de montre connectée massive sur le poignet, qui est donc tout sauf discrète, mais c’est un point auquel on s’attend quand on nous parle de montre de sport. Le boîtier en titane de 49 mm et l’écran plat et carré accentuent ce côté imposant. Ajoutons à cela une épaisseur de 1,44 cm, et vous obtenez une tocante qui se fait facilement remarquer. Les boutons physiques sont identiques à ceux que l’on trouvait sur la première Watch Ultra. Comme sur cette dernière, la couronne de la Watch Ultra 2 a encore tendance à se coincer dans la peau du poignet…

Pour l’écran de la montre, Apple a là encore opté pour une dalle de OLED LTPO avec une définition de 410 × 502 pixels. Mais, c’est sur la luminosité que la marque assure avoir fait des progrès : alors que la première Watch Ultra pouvait atteindre un pic de 2 000 cd/m², la deuxième serait capable de grimper jusqu’à 3 000 cd/m². Un choix qui nous paraît plutôt étrange quand on sait que les 2 000 nits de la Watch Ultra 1 étaient amplement suffisants pour rendre les informations bien lisibles, y compris en plein soleil. De plus, nous n’avons jamais, au cours de notre test, pu relever cette valeur de 3 000 nits.

Des petites nouveautés bien pratiques

Si l’Apple Watch Ultra 2 n’est pas une montre révolutionnaire par rapport à sa prédécesseure, quelques nouveautés ont tout de même fait leur apparition, et on les doit en grande majorité à watchOS 10. Les applications ont par exemple été redessinées et Apple a même pensé à une toute nouvelle manière de naviguer entre les applications et d’afficher les informations les plus utiles. Parlons aussi de l’un des atouts majeurs de cette Watch Ultra 2 : le nouveau geste de double pincement du pouce et de l’index, qui permet d’activer certaines actions « principales » comme répondre à un message, décrocher un appel ou encore mettre en pause une musique. L’intégration est franchement réussie et amusante, il faut le dire. Dommage quand même que la Watch Ultra 2 reste encore trop dépendante au tactile, surtout pour une montre qui se veut sportive.

Concernant ses fonctionnalités santé et sport, l’Apple Watch Ultra 2 intègre les mêmes capteurs que la première Watch Ultra : un cardio­fréquence­mètre électrique, un capteur optique de fréquence cardiaque de 3e génération, un capteur de taux d’oxygène dans le sang, un GNSS double fréquence, un gyroscope, un accéléromètre, un altimètre, un profondimètre ou encore un capteur de température. En bref, des capteurs à la pointe de la technologie qui offrent des mesures ultra-précises, comme celle de la fréquence cardiaque ou de la puce GNSS. Mais la montre ne peut pas prétendre rivaliser avec les pures montres de sport, en raison notamment de l’absence de cartographie intégrée ou encore d’analyses de données d’entraînement trop limitées. Enfin, côté autonomie, l’Apple Watch Ultra 2 peut rester allumée durant plus de 3 jours sans activité sportive. C’est excellent pour une montre connectée, mais un peu léger pour une montre de sport.

