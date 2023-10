Le prix de la première Apple Watch Ultra dégringole pour le Prime Day d’Amazon

La montre connectée sportive haut de gamme Apple Watch Ultra, première du nom, était rarement en promotion. Mais pendant le Prime Day d'Amazon, ce modèle bénéficie enfin d'une bonne promotion : lancée à 999 euros, la montre est désormais vendue à 744 euros.

Lors de sa keynote annuelle qui s’est déroulée en septembre dernier, Apple a présenté une foule de nouveaux produits, dont l’Apple Watch Ultra 2. Cette dernière est une amélioration de la première Apple Watch Ultra, sortie l’année dernière. Cette montre connectée taillée pour les sportifs était alors la plus puissante des smartwatches de la marque. Même si elle a depuis été réactualisée, la première Ultra vaut toujours le coup aujourd’hui, d’autant plus qu’en ce Prime Day, elle est enfin affichée à un prix (presque) plus raisonnable qu’auparavant : moins de 750 euros.

Les points forts de l’Apple Watch Ultra

Une montre solide et étanche

Un écran sublime

Un GPS double fréquence efficace

Lancée à 999 euros, l’Apple Watch Ultra est actuellement proposée à 744 euros sur Amazon.

Une montre solide pour les gros poignets

L’Apple Watch Ultra se démarque clairement des autres montres connectées de la Pomme par sa carrure très robuste. Taillée pour les sportifs assidus, cette référence est bien plus épaisse (1,44 cm) et lourde (61 g) que les autres Apple Watch. Elle n’est donc pas adaptée aux petits poignets. Pour les autres, l’Apple Watch Ultra promet une belle solidité, grâce notamment à son boîtier en titane de 49 mm, très résistant, et à sa vitre en saphir. De quoi rassurer les amateurs de sports extrêmes. Ajoutons à cela une certification IP6X pour la poussière, une résistance à l’eau jusqu’à 100 m et même la possibilité de faire de la plongée sous-marine jusqu’à 40 m.

Concernant son écran, l’Apple Watch Ultra fait un sans-faute avec une dalle LTPO OLED de 1,92 pouce et dont la luminosité peut grimper jusqu’à 2 000 cd/m². Pratique pour les activités en extérieur. Sur le côté du cadran, un nouveau bouton a fait son apparition et sert à activer des contrôles rapides, comme des entraînements.

Une batterie de capteurs et un GPS hyper précis

Pour accompagner les sportifs dans leurs exploits, l’Apple Watch Ultra embarque une série de capteurs, comme un capteur de taux d’oxygène dans le sang (SpO2), un capteur électrique de fréquence cardiaque, un capteur de température, un altimètre, un gyroscope ou encore un profondimètre. Un GPS double fréquence est également intégré et fait preuve d’une précision remarquable. Petit bémol tout de même pour l’absence de cartographie intégrée et d’analyse de données enregistrées lors des séances de sport, dommage pour une montre sportive.

Enfin, côté autonomie, l’Apple Watch Ultra fait mieux que les autres Apple Watch, mais pour une montre de sport, cela reste un peu décevant. Lors de notre test, elle a pu tenir 3 jours et 11 heures avec une utilisation non sportive. Sans mode Always On Display et sans économie d’énergie, mais avec 2 h 13 min de GNSS, la Watch Ultra tient un peu plus de 2 jours.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Ultra.

Qu’est-ce que sont les Jours Flash Amazon Prime ?

On l’a déjà vu au début de l’année avec les ventes flash du printemps, Amazon souhaite réitérer l’expérience de façon automnale en ce mois d’octobre avec ce nouvel événement intitulé Jours Flash Amazon Prime, qui se déroule du 10 au 11 octobre 2023. Ne vous y méprenez pas, c’est exactement comme le Prime Day, ce qui veut dire que les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs des Jours Flash, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

