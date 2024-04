Asus ROG Strix G18 : -400 € sur ce puissant laptop (RTX 4070 + i9 14e gen) pour les French Days

Cela fait déjà plus d'une année que les premiers PC portables gaming avec une RTX 4000 ont été commercialisés et l'ère des RTX 5000 se rapproche à grands pas. Si les prix restent très élevés pour les configurations haut de gamme, il est possible de réaliser des économies sur leur achat en profitant des French Days, comme pour cet Asus ROG Strix G18 avec RTX 4070 et Intel Core i9 dont le prix passe de 2 699 euros à 2 299 euros chez Boulanger.

Les French Days reviennent pour la première fois en 2024 et rassemblent de nombreux e-commerçants français autour de promotions nombreuses et variées, particulièrement dans le marché de la high-tech. Besoin d’un nouveau smartphone ou de composants pas chers pour monter son propre PC ? C’est LA période pour faire les bonnes affaires ! Pour les personnes à la recherche d’un laptop puissant, nous avons déniché ceci : un Asus ROG Strix G18 avec RTX 4070 et Intel Core i9 de 14e génération dont le prix chute de 400 euros chez Boulanger.

L’Asus ROG Strix G18 G814JIR-N6082W en bref

Un grand écran de 18 pouces rafraîchi à 240 Hz

Une RTX 4070 avec un Intel Core i9 de 14e génération

Une grosse autonomie pour un laptop gaming

Au lieu de 2 699 euros habituellement, l’Asus ROG Strix G18 G814JIR-N6082W est maintenant disponible en promotion à 2 299 euros chez Boulanger.

Un grand laptop qui en jette !

L’Asus ROG Strix G18 est un PC portable qui ne fait pas dans la finesse et sa diagonale de 18 pouces n’en est qu’un premier aperçu. L’intérêt d’avoir un écran de cette taille est d’apporter plus d’immersion que sur un écran de 15 pouces, de plus, ce laptop se permet le luxe d’une définition en QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. N’oublions pas une couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3 et un temps de latence de 3 ms, et on se retrouve avec une dalle IPS-LCD propre et impeccable pour du gaming.

Il n’y pas que l’écran qui envoie, Asus n’a pas négligé son châssis et lui a même donné un style flashy avec une bande RGB qui en fait le tour. La connectique est complète avec deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port Ethernet RJ45, un port HDMI 2.1 et une prise jack 3.5 mm, et une batterie à quatre cellules de 90 Wh lui confèrerait une autonomie de 11 heures selon le constructeur, ce qui est énorme pour un laptop gaming. En revanche, entre sa grande diagonale et sa grosse batterie, ce gros bébé pèse dans les 3 kilos.

Une configuration monstrueuse

Au cœur de sa configuration, l’Asus ROG Strix G18 intègre une RTX 4070, une carte graphique du milieu de gamme dotée de 8 Go de VRAM et d’un TGP de 140 W. Très appréciée pour son rapport performances/consommation, elle est idéale pour lancer les derniers jeux AAA en FHD et en QHD. Lors de notre test de la RTX 4070, nous l’avions qualifiée de « RTX 3080 avec de meilleures performances en ray-tracing, le DLSS 3 et une consommation plus faible », c’est dire à quel point elle est intéressante.

Avec la RTX 4070, cet Asus ROG Strix G18 se dote d’un Intel Core i9-14900HX. Si les derniers processeurs d’Intel n’apportent que très peu d’évolutions par rapport à la génération précédente, celui-ci ne manque pas de puissance. Avec pas moins de 24 cœurs, il est capable d’atteindre une fréquence de 5,8 GHz en mode turbo boost et est de plus assisté par 32 Go de RAM DDR5, de quoi aborder des tâches particulièrement complexes. Quant au stockage, on peut compter sur un SSD de 1 To, ce qui est parfait pour profiter d’une large ludothèque.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

