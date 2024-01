La nouvelle Apple Watch Series 9 baisse enfin son prix grâce aux soldes

Cet automne, Apple a lancé en même temps que l'iPhone 15 sa nouvelle montre connectée, l'Apple Watch Series 9. Dernière itération d'une longue lignée, cette version apporte quelques améliorations dont un processeur plus puissant, un écran plus lumineux et un logiciel avec quelques nouveautés appréciables. Pendant les soldes, la récente Watch Series 9 voit son prix baisser de 449 euros à 399 euros chez Amazon.

Les produits Apple profitent rarement de promotions intéressantes l’année suivant leur sortie, hormis lors d’événements promotionnels tels que le Black Friday ou les soldes d’hiver. Après l’iPhone 15 qui a profité d’une baisse de prix inédite ce week-end, c’est au tour de l’Apple Watch Series 9 d’afficher son prix le plus bas depuis sa sortie sur Amazon. Dans sa version de 41 mm et GPS seul, la dernière montre connectée de la marque à la pomme est en réduction de 11 % et passe ainsi sous la barre des 400 euros.

L’Apple Watch Series 9 en bref

Un écran lumineux et premium

Les nouveautés de watchOS 10 dont Double Tap

Un suivi efficace du GPS et de la fréquence cardiaque

Au lieu de 449 euros habituellement, l’Apple Watch 9 Series (41 mm – GPS) est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch Series 9. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch Series 9 au meilleur prix ?

Un écran toujours aussi apprécié

Les Apple Watch sont des montres connectées résolument lifestyle avec une esthétique soignée et un écran OLED haut de gamme. Quand bien même le design est un copié-collé des générations précédentes hormis quelques détails, on peut saluer le soin qui y est apporté et la qualité des finitions. En revanche, l’autonomie est encore à la traîne vis-à-vis de la concurrence. Comme pour le modèle précédent, Apple annonce 18 heures d’autonomie et 36 heures en mode économie d’énergie. Lors de notre test, il lui a fallu 28 heures pour que la batterie passe de 100 % à 10 % en usage normal.

Du côté de l’écran, Apple opte pour le même écran OLED que la Watch Series 8 au pixel par pouce près (326 ppp). Le seul changement notable ici est la luminosité qui atteint désormais un pic de 2 000 cd/m². On peut regretter que d’autres améliorations n’aient pas été apportées comme une augmentation du taux de rafraîchissement qui ne va pas au-delà de 60 Hz. Cela n’empêche cependant pas de profiter d’animations fluides. De plus on retrouve un mode Always-On qui, allié au taux de rafraîchissement adaptatif de la dalle LTPO, ne consomme que très peu d’énergie.

Une montre qui obéit au doigt et… à l’autre doigt

Avec watchOS 10, Apple promet de rendre ses montres connectées plus intelligentes et plus sportives. Outre l’introduction du machine learning, la Watch Series 9 inaugure le Double Tap, la nouveauté qui a fait le plus couler d’encre. D’un double pincement entre le pouce et l’index face à l’écran, il est possible de réagir à une notification s’affichant à l’écran, et ainsi arrêter la sonnerie d’un réveil, décrocher un appel, mettre en pause sa playlist, etc. Une bonne idée sur le papier, mais qui aurait gagné à s’étoffer et même de fonctionner avec les applications tierces.

Les sportifs ne sont pas en reste, notamment les cyclistes et les randonneurs. Les premiers profitent d’une nouvelle application pour mesurer vitesse, cadence de pédalage ou encore l’indice FTP (Functional Threshold Power), et les autres d’une nouvelle boussole 3D qui indique les endroits avec du réseau cellulaire ou où il est possible de passer un appel satellite. Globalement, l’Apple Watch Series 9 assure un bon suivi santé et sport grâce à ses nombreux capteurs, dont un GPS et un cardiofréquencemètre particulièrement fiables.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple Watch Series 9.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.