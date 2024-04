Galaxy A25 : ce récent smartphone Samsung est un meilleur choix avec 70 € de moins

Les Galaxy A connaissent un véritable succès. Le Galaxy A25 5G est une récente référence de Samsung qui ne déçoit pas pour sa fiche technique équilibrée et son prix contenu. Il devient déjà plus intéressant en passant de 319 euros à 249 euros seulement.

Le A25 est l’un de ses fiers représentants des Samsung Galaxy A, et aspire à offrir une expérience fluide et simple, des performances correctes et un design classique, mais réussi, pour un prix relativement contenu. Noté 7/10 par nos soins, ce téléphone est satisfaisant dans l’ensemble et coûte aujourd’hui 70 euros de moins.

Le Samsung Galaxy A25 plaît pour…

Son bel écran Amoled à 120 Hz

Ses quatre années de mises à jour majeures

Son bon capteur principal

Commercialisé à 319 euros, le Samsung Galaxy A25 (128 Go) est dorénavant proposé à 249 euros sur le site Boulanger. Cette offre est également disponible sur le site Amazon, mais aussi la Fnac et Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy A25. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A25 au meilleur prix ?

Un joli smartphone au look un peu daté

Le Samsung Galaxy A25 a beau avoir un dos en plastique et non en aluminium, il a une apparence soignée et s’inspire de la gamme S. L’ensemble est réussi, même si on regrette la présence de l’encoche en forme de U, là où on aurait préféré un poinçon plus discret et des bordures moins imposantes. Heureusement, on retrouve les contrastes infinis de l’Amoled et la présence du 120 Hz sur cet écran lumineux. Il offre une bonne couverture colorimétrique, mais il est moins bon sur la fidélité des couleurs.

Côté photo, le A25 peut compter sur un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. Dans l’ensemble, le capteur principal fait le job et délivre de jolis clichés. De jour, les couleurs ressortent assez bien et se voient parfois embellies par rapport à la réalité. En faible luminosité, le A25 lisse certains détails. Autrement, l’ultra grand-angle et selfies sont corrects, les modes portrait et nuit font le job, on a tout ce qu’on veut. En revanche, le capteur macro est toujours aussi inutile.

Un appareil limité, mais qui a de beaux jours devant lui

Avec sa puce Exynos 1280, compatible 5G, le Galaxy A25 s’en sort plutôt bien. Il remplit facilement les tâches classiques du quotidien, mais ne sera pas prêt à faire tourner des jeux 3D gourmands dans de bonnes conditions. C’est plutôt un bon compagnon pour traîner sur les réseaux sociaux, lancer ses applications Svod préférées, et faire du multitâche. Pour ce qui est de la partie logicielle, il embarque OneUI 6 basée sur Android 14. Une interface plaisante à utiliser, facile à prendre en main et qui offre énormément de personnalisations.

Et le point positif, c’est que ce téléphone tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle et cinq années de mises à jour sécurité pour durer dans le temps. Il devrait recevoir à l’avenir Android 18. Quant à son autonomie, ce n’est pas un très bon élève, même avec sa batterie de 5 000 mAh. Pour un usage modéré, le téléphone tient la journée, mais il aura du mal à tenir la cadence face à des utilisateurs plus gourmands. Il faudra passer par la case recharge pour enchaîner la soirée… Et ce n’est pas la charge 25 W qui va vous faciliter la tâche.

Envie d’en apprendre davantage ? Voici notre test complet sur le Samsung Galaxy A25.

Si vous voulez comparer le Galaxy A25 de Samsung avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.