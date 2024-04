Xiaomi brade à très bon prix son nouvel aspirateur 2-en-1 avec station d’autovidage

Le Xiaomi Robot Vacuum X20+ est un aspirateur robot qui cumule les bons points, entre sa bonne puissance d’aspiration, sa fonction lavage, et sa station de vidange, il a de quoi soulager vos corvées de ménage. En ce moment, il passe de 399 euros à 349 euros seulement.

Avec ses aspirateurs robots, Xiaomi garde la même philosophie qu’avec ses smartphones, à savoir un appareil efficace avec un prix bien plus accessible que chez la concurrence. Avec le modèle Vacuum X20+, vous êtes assurée d’avoir un nettoyage efficace pour éliminer les saletés incrustées dans votre sol. Si sa fonction principale est d’aspirer, il peut aussi bien laver vos sols. Ce robot va simplifier votre quotidien, et la bonne nouvelle, c’est qu’il coûte aujourd’hui 50 euros de moins.

Xiaomi Robot Vacuum X20+, c’est quoi ?

Un aspirateur qui aspire et lave efficacement

Un système de navigation pour bien se repérer et éviter les obstacles

Une station de vidage automatique

Au départ à 399 euros, le Xiaomi Robot Vacuum X20+ voit son prix passer à 349 euros grâce au code CESTPROPRE sur le site officiel.

Un aspirateur 2-en-1 plutôt efficace

Dans le catalogue fourni de Xiaomi, le Vacuum X20+ se situe sur le segment du milieu de gamme. Conçu pour nettoyer toutes les surfaces, de la moquette au carrelage, la firme chinoise avance une puissance d’aspiration de 6 000 Pa, contre 4 000 Pa sur le modèle précédent. Celle-ci s’ajuste automatiquement selon le type de sol. Pour un nettoyage plus complet, la marque y ajoute deux lavettes qui tournent à 180 trs/minute pour lustrer votre sol, mais manque d’efficacité face aux taches tenaces.

On apprécie surtout la présence de station multifonction un poil encombrante, mais qui permet de nettoyer les serpillères automatiquement. Puis une fois le nettoyage terminé, elles sont automatiquement séchées. Le robot va vider de façon autonome toutes les saletés ramassées. La station est capable de tenir 75 jours sans avoir besoin d’être vidée elle-même.

Intelligent et polyvalent

L’aspirateur de Xiaomi est capable de mémoriser l’agencement de votre maison et élabore une cartographie pour se repérer. Il va ainsi pouvoir naviguer dans les pièces tout en évitant les obstacles et protéger vos meubles, mais aussi éviter de tomber dans les escaliers, et ce, même lorsque la luminosité est faible. Grâce à sa forme arrondie et sa faible hauteur, il peut nettoyer sous la plupart des meubles et des plinthes, débusquant ainsi toute la saleté cachée.

Cette carte est visible depuis l’application de la marque. Lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez visualiser l’avancement du nettoyage, ou bien prendre le contrôle à distance du robot. Vous allez pouvoir lui demander de nettoyer une zone précise, mais aussi d’éviter certaines pièces. Enfin, côté autonomie, le Vacuum X20+ peut en théorie fonctionner durant 2 heures sur une seule charge.

