Bose Smart Ultra Soundbar : belle baisse de prix pour la barre de son Dolby Atmos avec IA pendant les French Days

La Bose Smart Ultra Soundbar est encore aujourd’hui la barre de son la plus aboutie du spécialiste Bose. Sous ses faux airs de copie conforme de la Bose Smart SoundBar 900, la dernière création signée Bose embarque une intelligence artificielle pour doper les dialogues. Et pour l’avoir testée, cette barre de son nous a enchantés, surtout lorsque son prix passe de 999,99 à 799,99 euros chez la Fnac et Darty.

La barre de son Smart Ultra Soundbar remplace la SoundBar 900 du catalogue de Bose. Bien qu’elle reprenne son design et ses transducteurs, la dernière-née de constructeur se démarquer grâce à l’ajout d’un nouveau traitement du son par intelligence artificielle, afin de profiter d’une restitution plus claire des dialogues. Le Dolby Atmos est bien évidemment de la partie, de même que plusieurs fonctionnalités connectées.

Les points forts de la Bose Smart Ultra Soundbar

Une barre de son simple Ă utiliser et qui se suffit Ă elle-mĂŞme

D’excellentes performances à faible et fort volume, autant pour les graves que les aigus

Compatible avec AirPlay 2, Spotify Connect et Chromecast

Au lieu de 999,99 euros habituellement, la Bose Smart Ultra Soundbar est maintenant disponible en promotion Ă 799,99 euros chez la Fnac et Darty.

Discrète et élégante

Difficile de ne pas voir dans la Bose Smart Ultra Soundbar l’héritage de la SoundBar 900. Et pour cause, elle lui ressemble trait pour trait, du moins en matière de design. On se retrouve ainsi avec une barre de son fine et longue d’un mètre. Alors que sa face supérieure recouverte d’une feuille de verre teintée, l’avant et les côtés sont affublés d’une grille en aluminium. Le tout offre un résultat discret, mais ô combien élégant.

Pour ce qui est de la connectique, Bose a fait le choix de la simplicité, ce qui peut s’avérer finalement peu pratique. La barre de son ne propose en effet qu’une seule entrée HDMI compatible avec les protocoles ARC et eARC. De ce fait, les sources comme un lecteur Blu-ray ou un Apple TV 4K doivent être branchées directement au TV qui enverra alors les signaux à la barre. On se consolera malgré tout avec la présence de prises Ethernet, mini-jack et une entrée optique TosLink. Enfin, la Smart Ultra Soundbar peut être contrôlée par Bluetooth ou Wi-Fi pour l’écoute de musique en streaming.

Une très bonne barre de son

La ressemblance de la Smart Ultra Soundbar avec la SoundBar 900 ne s’arrête pas à son design puisque la dernière barre de son Bose hérite de la même caisse et des mêmes haut-parleurs. Elle propose ainsi des performances et une signature sonore équivalentes. Et on ne s’en plaint pas puisque la SoundBar 900 avait atteint la très bonne note de 9/10 lors de notre test. À faible volume, on profite ainsi d’un son doux et ciselé, tandis qu’à volume fort, le rendu est percutant. Quant à la signature sonore, la barre la plus aboutie du catalogue de Bose ne se laisse pas prendre en défaut ; le son est harmonieux des graves jusqu’aux aigus.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Bose Smart Ultra Soundbar.

