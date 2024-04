Véritable bombe de puissance, l’Asus ROG Strix SCAR 17 voit son prix fondre de 900 € pour les French Days

Plus qu’imposant, l’Asus ROG Strix SCAR 17 est équipé de la crème de la crème des composants informatiques de 2023. Un PC Gamer qui ne plaira pas à tout le monde, mais avec une réduction de 900 euros, cela pourrait changer : au lieu de 3 799,99 euros, il est proposé à 2 899,99 euros à la Fnac et chez Darty à l’occasion des French Days.

Du haut de ses 17 pouces et de ses 3 kilogrammes, le PC Gamer « transportable » d’Asus, le ROG Strix SCAR 17, est un beau bébé qui ne fait pas dans la dentelle. Exit la subtilité, ici, on fait dans le lourd pour pulvériser des noobs, car oui, la machine est un monstre de puissance, accessible seulement à celles et ceux qui n’ont pas peur de mettre la main au portefeuille. Et grâce une réduction très alléchante de la Fnac et chez Darty, ce puissant PC gamer devient plus accessible.

Les points forts de l’Asus ROG Strix SCAR 17

Le plus puissant, tout simplement

Ecran bien calibré et performant

De bonnes basses sur les haut-parleurs

Au lieu de 3 799 euros habituellement, l’Asus ROG Strix SCAR 17 est maintenant disponible en promotion à 2 899 euros chez la Fnac et Darty.

Une bête de machine

Avec le ROG Strix Scar 17, Asus mise avant tout sur les performances, sans pour autant lésiner sur les matériaux. On retrouve ainsi une construction solide pour ce joli bébé de 3 kg, malgré l’utilisation d’un châssis en plastique – histoire de rester transportable, sans doute – avec des lignes très industrielles. On notera quelques zones transparentes sur le devant pour laisser transparaitre les nombres LED personnalisables disponibles sur la machine. PC Gamer, oblige. Concernant le clavier et le pavé tactile, là encore, Asus n’a pas fait dans la dentelle. Le tout est fonctionnel, voire bien travaillé, mais ne plaira pas à tout le monde.

Niveau connectique, la bête fait le travail avec deux ports USB A 3.2 Gen 1 et un combo jack, ainsi qu’un port d’alimentation standard, un port Ethernet 2.5G, un port HDMI 2.1 et deux ports USB-C 3.2 Gen 2. Mais un port USB 4.0 et un lecteur de cartes SD n’aura pas été du luxe. Enfin, pour ce qui est de la webcam HD intégrée, le rendu est bruité et peu convaincant, comme on aurait pu s’en douter. En revanche, les deux haut-parleurs intégrés sous le châssis ont su nous surprendre durant notre test avec un rendu plutôt bon des basses pour la taille de l’appareil.

Des performances gaming avant tout

Équipé d’une dalle IPS LCD de 17,3 pouces supportant une définition maximale de 2560 x 1440 pixels au ratio 16:9, l’écran du Asus ROG Strix SCAR est traité anti-reflet et supporte un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz avec le soutien de la technologie G-Sync – parfait pour le gaming. Côté logiciel de suivi et de personnalisation des performances PC gamers, on retrouve l’excellent Armoury Crate. L’interface est claire à utiliser, offre de nombreuses options et gère très bien le suivi du ROG Strix Scar 17.

Côté performances pures, la bête embarque ce qui se faisait de mieux fin 2023, avec notamment un AMD Ryzen 9 7945HX (16 cœurs), 32 Go RAM, 1 To SSD et une Nvidia GeForce RTX 4080 TGP 90W pour la partie graphique. Des composants qui lui permettent d’assurer – et le mot est faible. C’est un véritable monstre de puissance qui envoie plus de 60 FPS même sur les titres les plus gourmands de notre génération. Une puissance qui se paie au niveau de la chauffe et du bruit de l’appareil. On n’a rien sans rien. Enfin, doté d’une batterie de 90 Wh, le PC gamer est livré avec un très gros bloc de 330W – histoire de surcharger encore plus la bête. Fort heureusement, l’Asus ROG Strix SCAR peut être alimenté par un chargeur USB-C pour dépanner grâce à la compatibilité avec la norme Power Delivery.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Asus ROG Strix SCAR 17.

