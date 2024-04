Samsung The Frame 55″ (2023) : le célèbre TV-tableau est à -45 % lors des French Days

S'il y a un moment pour s'offrir un TV tout neuf dans la perspective de mater les prochaines compétitions sportives en ultra haute définition, c'est maintenant avec les French Days ! Parmi les pépites recensées par notre rédaction, il y a celle-ci : le TV Samsung The Frame (2023) de 55 pouces disponible à seulement 879 euros chez Rue du Commerce au lieu de 1 589 euros lors de son lancement.

Jusqu’au 7 mai, à minuit, les French Days font pleuvoir les bonnes affaires dans tous les segments de la high-tech : smartphones, consoles de jeu, écouteurs sans fil et TV 4K n’échappent pas aux promotions. Par exemple, les TV The Frame de Samsung voient leur prix chuter et c’est notamment le cas de la version de 55 pouces qui est à -45 %. Une affaire en or puisqu’en plus d’avoir un TV QLED 4K flambant neuf dans le salon, on met aussi la main sur un véritable objet design et personnalisable à volonté !

Le Samsung The Frame (2023) en quelques points

Une dalle QLED 4K de 55 pouces, mais aussi une toile de maître

Un revêtement mat et une connectique déportée pour renforcer l’illusion

Tizen 7.0 pour la partie Smart TV

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 589 euros lors de son lancement, le Samsung The Frame (2023) de 55 pouces est maintenant disponible en promotion à 879 euros chez Rue du Commerce.

Un TV 4K qui joue sur tous les tableaux

Avec sa gamme The Frame, Samsung est probablement le seul constructeur à proposer une série de TV-tableaux, des écrans atypiques capables de prendre l’apparence d’une toile de maître lorsqu’ils sont en veille. Si d’autres gammes de TV innovent sur le plan technologique d’année en année, les Samsung The Frame s’améliorent pour renforcer l’illusion sur le plan artistique. La série The Frame de 2023 apporte par exemple un nouveau revêtement mat qui empêche la lumière de s’y refléter et donne l’impression d’une véritable toile au toucher.

Ce Samsung The Frame de 55 pouces peut également être encadré et un boîtier pour déporter la connectique est mis à disposition pour ne pas avoir les câbles qui traînent sous son tableau. Enfin, on peut choisir parmi 2 100 œuvres d’art ou bien ses propres photos à afficher en mode veille sur l’Art Store. Mais n’oublions pas l’essentiel : cet écran est avant tout un TV QLED en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et compatible avec tout un éventail de normes vidéo et audio telles que les traitements HDR10 et Dolby Vision ainsi que le Dolby Atmos.

Tizen et le jeu en 4K 120 FPS au programme

Grâce à ses ports HDMI 2.1, le Samsung The Frame (2023) de 55 pouces permet de profiter de nombreuses fonctionnalités d’optimisation pour le gaming. On peut ainsi faire tourner les jeux en 4K 120 FPS avec une PlayStation 5 ou une Xbox Series X tout en ayant AMD FreeSync Premium Pro qui synchronise le frame rate de la console avec la fréquence d’affichage de l’écran et l’ALLM qui réduit au minimum l’input lag. Le protocole eARC est aussi pris en charge pour les amateurs de barre de son ainsi que Q-Symphony qui synchronise les haut-parleurs du TV avec la barre de son.

Enfin, le Samsung The Frame (2023) tourne avec le système d’exploitation Tizen 7.0 pour la partie Smart TV. Cette interface permet de naviguer aisément sur Internet et d’accéder en deux temps trois mouvements aux plateformes de SVOD telles que Netflix et Amazon Prime Video grâce au menu des raccourcis. Ce TV fonctionne aussi avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, ainsi que Bixby, l’assistant maison de Samsung qui permet de faciliter l’utilisation des objets connectés du constructeur sud-coréen.

