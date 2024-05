À la fin des French Days, les prix sont encore très réduits : voici les 8 meilleurs deals PC portables

Les French Days ont beau se terminer demain soir, il y a encore de belles affaires à saisir, tout particulièrement sur les appareils informatiques, comme les PC portables. Retrouvez ici les meilleures offres disponibles en promotion !

Renouveler son matériel informatique n’arrive pas tous les jours, mais quand le besoin se fait ressentir, autant attendre un événement commercial pour bénéficier de réductions importantes. Et, ça tombe à pic, c’est en ce moment les French Days. Pour vous aider à vous y retrouver dans cette jungle de promotions, nous avons rassemblé les meilleurs deals PC ici.

Vous voulez connaitre les meilleurs modèles d’ordinateurs portables du moment ? Rendez-vous sur notre guide d’achat dédié.

Les meilleures PC portables des French Days 2024

Asus VivoBook 15 Oled

Asus souhaite convaincre un maximum de public à investir dans ses modèles Vivobook. Leur particularité ? Embarquée une dalle OLED, une configuration performante tout en disposant d’un châssis fin et élégant, et cela, sans faire exploser son budget. Et grâce aux French Days, le modèle 15 OLED S1504 profite en ce moment d’une belle remise de 140 euros.

Ce qu’il faut retenir du Vivobook 15 d’Asus

La qualité de l’écran OLED Full HD

Son poids de seulement 1,80 kg

Le combo i5-1135G7 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go (GPU Intel Iris Xe)

Affiché au prix de 749,99 euros, l’Asus Vivobook 15 OLED S1504 est en ce moment à 609,99 euros sur Cdiscount grâce au code 10DES79.

Lenovo IdeaPad Slim 3

Les travailleurs ou les étudiants en quête d’un PC portable taillé pour la bureautique et qui gère le multitâche sans flancher pourront se tourner vers le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8. Derrière ce nom à rallonge, se cache une machine légère qui s’adapte à une multitude de besoins et qui se montre suffisamment véloce au quotidien. Et pour couronner le tout, elle bénéficie d’une réduction de 210 euros pendant les French Days.

Ce qu’il faut savoir sur le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Un Intel Core i7 de 13e génération + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Initialement affiché à 799,99 euros, puis réduit à 599,99 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 8 est actuellement proposé à 589,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 10DES79.

Lenovo LOQ 15IRH8

Avec sa gamme LOQ, Lenovo souhaite proposer des PC portables gamer performants mais bien plus accessibles que ceux présentés dans la gamme Legion. Le laptop Lenovo LOQ 15IRH8 est l’une des références phares de la série, et en ce moment, ce modèle doté d’une RTX 4060 est proposé à moins de 1 000 euros pendant les French Days.

Les points essentiels du Lenovo LOQ 15IRH8

Un écran de 15,6 pouces et rafraîchi à 144 Hz

Un combo i7 de 13e gen + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 499,99 euros, le Lenovo LOQ 15IRH8 est désormais proposé à 989,99 euros chez Amazon avec le code FD10.

Asus ROG Strix SCAR 17

Le ROG Strix SCAR 17 est un monstre de puissance, accessible seulement à celles et ceux qui n’ont pas peur de mettre la main au portefeuille. Et grâce une réduction très alléchante de la Fnac et chez Darty, ce puissant PC gamer devient plus accessible.

Les points forts de l’Asus ROG Strix SCAR 17

Le plus puissant, tout simplement

Ecran bien calibré et performant

De bonnes basses sur les haut-parleurs

Au lieu de 3 799 euros habituellement, l’Asus ROG Strix SCAR 17 est maintenant disponible en promotion à 2 899 euros chez la Fnac et Darty.

Apple MacBook Pro 14 M3

Le MacBook Pro M3 présente une jolie évolution par rapport au Pro M2. Il offre un beau gain de performance dans un écrin légèrement revu et corrigé. Une belle bête qui est plus intéressante encore pour le moment du côté de la Fnac et de Darty, grâce à une réduction de 200 euros sur son prix d’origine pendant les French Days.

Les points forts du MacBook Pro 14 M3

La puissance de la puce M3

Un écran 14 pouce lumineux

Silencieux et une très bonne autonomie

Pour en savoir encore plus, lisez notre test du MacBook Pro M3 2023 en version Max de 16 pouces.

Au lieu de 1 999 euros habituellement, le MacBook Pro 14 M3 est maintenant disponible en promotion à 1 799 euros chez la Fnac et Darty.

Samsung Galaxy Book 3

Avec son format ultraléger, son processeur Intel de 13ᵉ génération, et son endurance, le Galaxy Book 3 de Samsung se recommande les yeux fermés. Surtout quand ce dernier coûte désormais 549 euros durant les French Days, contre 1 049 euros au départ.

Les plus du Samsung Galaxy Book 3

Un design avec grand écran Full HD de 15,6 pouces

Le combo i5-1335U + 8 Go RAM + 512 Go SSD

Une autonomie satisfaisante

Retrouvez notre prise en main sur le Samsung Galaxy Book 3.

Disponible au départ à 1 049 euros, le PC portable Samsung Galaxy Book 3 se négocie en ce moment à 539 euros seulement sur Amazon avec le code FD10.

Asus ROG STRIX G18

Pour les personnes à la recherche d’un laptop puissant, nous avons déniché ceci : un Asus ROG Strix G18 avec RTX 4070 et Intel Core i9 de 14e génération dont le prix chute de 400 euros chez Boulanger.

L’Asus ROG Strix G18 G814JIR-N6082W en bref

Un grand écran de 18 pouces rafraîchi à 240 Hz

Une RTX 4070 avec un Intel Core i9 de 14e génération

Une grosse autonomie pour un laptop gaming

Au lieu de 2 699 euros habituellement, l’Asus ROG Strix G18 G814JIR-N6082W est maintenant disponible en promotion à 2 299 euros chez Boulanger.

Lenovo IdeaPad Pro 5

Si vous souhaitez changer votre PC portable, vous pourrez opter sans souci pour le Lenovo IdeaPad Pro 5 qui s’équipe d’un processeur Ryzen 7 série 8 000. Grâce aux French Days, il bénéficie d’une remise de 200 euros sur le site officiel du fabricant.

Le Lenovo IdeaPad Pro 5 en résumé

Un écran de 14 pouces Oled en définition 2.8K à 120 Hz

Le puissant combo Ryzen 7 8845HS + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Compatible avec la charge rapide

Initialement à 1 199 euros, le Lenovo IdeaPad Pro 5 se trouve actuellement en promotion à 999 euros sur le site du constructeur.

