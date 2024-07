À seulement 40 €, cette barre de son Xiaomi devient une solution ultra abordable pour booster le son de votre TV

Loin d'être la plus performante, la barre de son Redmi TV Sound Bar de Xiaomi représente un vrai coup de pouce pour profiter d'un meilleur rendu sonore, sans casser sa tirelire : elle coûte seulement 40 euros au lieu de 189 euros.

Quand bien même les TV 4K sont capables d’afficher une image d’une qualité sublime, une grande partie d’entre eux embarquent un système sonore dont les performances laissent à désirer. Pour y remédier, une barre de son devient un élément indispensable, mais ces appareils sont souvent onéreux. Heureusement, il existe tout de même des barres de son très abordables, comme ce modèle signé Xiaomi et en promotion à seulement 40 euros chez TomTop.

La Redmi TV Sound Bar en quelques points

Une barre de son minimaliste et simple à installer

Une puissance de 30 W RMS avec ses deux haut-parleurs

Compatible au Bluetooth 5.0 dans une portée de 10 mètres

En ce moment, la barre de son Xiaomi Redmi TV Sound Bar est disponible en promotion à 40,85 euros chez TomTop au lieu de 189,99 euros.

Une barre de son premier prix et simplissime

Quand bien même la Xiaomi Redmi TV Sound Bar a quasiment tout à envier à ses concurrents plus élevés en gamme et en prix, elle reste particulièrement intéressante pour les personnes n’ayant jamais posé les mains sur une barre de son et désirant apprendre à en utiliser. Alors que certains modèles sont livrés avec un caisson de basses ou des enceintes arrière, on ne retrouve ici qu’une barre de son longue de seulement 78 cm et ne pesant que 1,5 kg. Elle peut être installée sur un meuble TV ou accrochée à un mur grâce à un support fourni.

Concernant les options de connectivité, la barre de son de Xiaomi propose plusieurs solutions, en filaire ou en sans-fil. Il y a tout d’abord la connexion en filaire via la sortie S/PDIF ainsi qu’un port AUX 3.5 mm pour un raccordement avec une prise jack. Mais pour les personnes qui ne souhaitent pas voir un câble audio numérique traîner par terre, elle est compatible avec le Bluetooth 5.0 et propose une connexion sans-fil sur une portée d’une dizaine de mètres.

Une barre de son qui va à l’essentiel

Avec une configuration en 2.0 et ses deux haut-parleurs avant, la Xiaomi Redmi TV Sound Bar envoie une puissance totale de 30 W RMS et propose une réponse en fréquence sur une plage allant de 80 à 20 000 Hz. Oui, de prime abord, cette puissance paraît ridicule si on compare avec des barres de son premium ou même du milieu de gamme, mais il faut savoir que certains TV 4K embarquent un système sonore dont la puissance n’excède pas les 20 W RMS. Pour ces derniers, la Redmi TV Sound Bar représenterait un vrai coup de pouce.

Vu l’absence de plafonniers et surtout à ce tarif, la compatibilité avec le Dolby Atmos ou tout autre format de son surround est totalement exclue. Pour celles et ceux souhaitant améliorer les performances de cette barre de son, il y a toujours la possibilité de la connecter à un caisson de basses ou des enceintes arrière achetées indépendamment.

